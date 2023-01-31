Хакеры атаковали львовских интернет-провайдеров: кто пострадал

Несколько интернет-провайдеров Львова отключились от сети из-за кибератаки со стороны российских хакеров. Пользователи сообщили об отсутствии соединения.

Как сообщают источники, о проблемах с доступом сообщили интернет-провайдеры "Копейка" и "КОМ и ТЕХ".

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Что известно

Мы пережили мощную хакерскую атаку, из-за которой перестали работать услуги. Специалисты возобновляют работу сервисов, но это может занять время. Из достоверных источников получили информацию, что данная атака на нашу сеть была осуществлена россией,

– цитирует источник представителя интернет-провайдера "Копейка".

"Ком и ТЕХ" рассказали аналогичное: "На нашу сеть, как и на ряд других украинских провайдеров была совершена масштабная хакерская атака. Сейчас у многих пользователей могут наблюдаться трудности с интернетом. Мы делаем все возможное для того, чтобы восстановить доступ к услугам в ближайшее время. Спасибо за понимание! Победим вместе!"

Источник также опубликовал скриншот из неназванного телеграм-канала, в котором хакеры сообщают об атаках на украинских провайдеров, называя это "кровавой жатвой".



Скриншот с телеграм-канала хакеров / Фото Gal Info

Судя по публикации, целями российских преступников стали также "Империал", Скайлайн" и G-net. Они обещают опубликовать доказательства взлома и базу пользователей.