Российские хакеры заявляют, что взломали ФБР, получив доступ к данным тысячам агентов

Хакерская группа Killnet утверждает, что ей удалось перехватить и расшифровать интернет-трафик агентов ФБР. В руках преступников якобы оказались логины и пароли от соцсетей, сервисов Apple и Google и даже личных аккаунтов на порносайтах.

Судя по сообщению хакеров, речь идет о 10 210 работниках Бюро. Злоумышленники добавили архив с небольшой частью украденных данных, чтобы заинтересованные стороны, например журналисты, могли проверить их заявления.

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Что известно

В телеграм-канале Killnet говорится, что взлом был совершен с помощью примитивного, но эффективного фишингового метода, а сама атака не требовала каких-либо изощренных приемов. Вероятно, сначала была взломана всего одна учетная запись, а через нее получен бесконтрольный доступ к компьютерной сети ФБР, откуда в открытом виде перехватывался весь трафик.

Хакеры якобы получили доступ к медицинским картам сотрудников ФБР и всем паролям к их учетным записям на различных ресурсах, в том числе к интернет-магазинам и порносайтам. Не исключено, что вскоре они поделятся информацией, украденной у ФБР, хотя непонятно, какую пользу общественности представляет личная жизнь сотрудников.

На одной из опубликованных позже видеозаписей видно, что хакеры находятся в аккаунте Facebook сотрудника Люка Редмера. Публикации, показываемые роликом, на странице нет – возможно, уже удалена. Кроме того, видео демонстрирует нам имя страницы, написанное кириллицей. На других якобы скриншотах видно, что интерфейс одного из ресурсов ФБР переведен на русский язык. Этот и другие предоставленные скриншоты вызывают сомнения в правдивости хакерских заявлений.

Есть ли среди файлов что-то секретное, касающееся непосредственно деятельности ведомства, неизвестно.

ФБР пока не подтвердило атаку. Молчат об этом и западные СМИ.