Конфиденциальные данные более ста тысяч клиентов "Почты России" слили в сеть

Исследователи информационной безопасности обнаружили в открытом доступе фрагмент базы данных "Почты России". Это вторая часть большого архива, полученного хакерами в результате атаки в ноябре 2022 года.

Интересно, что сама организация снова отрицает, что слитые в сеть данные принадлежат ей. Однако в таблицах можно найти характерные для почтового обслуживания поля.

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Что известно

Первая часть этого дампа была опубликована в сети в середине декабря прошлого года и содержала 141 780 строк. Второй фрагмент, датированный 30 ноября 2022 года, содержит 141 211 строк, среди которых:

ФИО;

адреса (регистрация и фактический);

телефоны;

email-адреса (не для всех);

ИНН (не для всех);

пол;

даты рождения;

серия/номер паспорта, кем и когда выдан.

По словам исследователей, на связь этой утечки с "Почтой России" указывают такие специфические поля, как:

pepactivate: ПЭП (простая электронная подпись);

flag_abox: pochta.ru (абонентский почтовый ящик);

flag_digitalf22: почтовое сообщение форма 22;

post_office: коды почтовых отделений.

Представители государственной почтовой службы оккупантов оправдываются, что эти утечки якобы являются компиляцией других не принадлежащих им утечек.