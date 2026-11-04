Хакеры атаковали запасы донорской плазмы крови во Франции

Хакеры атаковали системы управления морозильными камерами, в которых хранятся запасы плазмы крови во Франции. Злоумышленники пытались повысить температуру с -30 до 110 градусов по Цельсию, но атаку удалось вовремя обнаружить.

Кибератака произошла в ночь с 1 на 2 ноября 2026 года. Злоумышленники получили доступ к системам управления холодильным оборудованием и попытались изменить настройки температуры морозильных камер с -30 до +110 градусов по Цельсию. Об этом пишет Techradar.

Как хакеры пытались уничтожить запасы крови

Под угрозой оказались запасы замороженной плазмы крови, которую используют для переливаний, хирургических операций и других медицинских процедур.

Как сообщает издание Cyberattaque, атака была направлена на компанию Coolworld, которая обслуживает Французское учреждение крови (Établissement français du sang, EFS). Эта организация отвечает за сбор, подготовку и распределение крови и препаратов крови во Франции. По информации Министерства здравоохранения Франции, серьезных последствий для работы медицинской системы удалось избежать. Персонал быстро заметил аномальное изменение температуры и исправил настройки.

На данный момент неизвестно, сколько именно объектов пострадало, как долго длилось вмешательство и успела ли температура внутри морозильных камер повыситься. В то же время французские власти не сообщали о необходимости уничтожения запасов крови из-за инцидента.

Почему атаки на холодильники представляют угрозу для инфраструктуры

Особенность инцидента заключается в том, что хакеры атаковали не непосредственно медицинские учреждения, а сторонние системы технического обслуживания, контролирующие температуру оборудования. Это создает дополнительные риски для организаций, зависящих от услуг внешних поставщиков.

Если одна компания обслуживает холодильное оборудование сразу на нескольких объектах, компрометация ее систем потенциально может поставить под угрозу все эти учреждения. Еще в октябре 2026 года генеральный директор французского Агентства кибербезопасности (ANSSI) Венсан Струбель предупреждал, что холодильные установки, в частности те, где хранятся медицинские ресурсы, могут стать целями кибератак. Инцидент с запасами крови произошел примерно через две недели после его предупреждения.

Подобные атаки уже фиксировались и в других секторах. В частности, в октябре киберпреступники атаковали системы управления морозильными камерами европейских супермаркетов.

Великобритания предупреждает о росте киберугроз

На фоне этих инцидентов глава Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Ричард Хорн предупредил о риске беспрецедентного роста числа кибератак в ближайшие месяцы.

Во время презентации отчета State of the Cyber Nation он заявил, что многие организации и цепочки поставок до сих пор используют технологии и операционные системы с недостаточным уровнем защиты.

Среди потенциальных целей Хорн назвал системы управления электросетями, водными шлюзами, плотинами, производственными линиями, отоплением и холодильным оборудованием. Он также охарактеризовал текущий момент как переломный для кибербезопасности Великобритании, предупредив о реальной перспективе беспрецедентного увеличения количества киберинцидентов.

Французская атака показала, что даже попытка вмешательства в работу систем технического обслуживания может создать угрозу для критически важных медицинских ресурсов.