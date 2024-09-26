Страницу OpenAI в соцсети X взломали и опубликовали рекламу криптомошенничества

OpenAI зарегистрировала собственную страницу в соцсети X в начале июня, чтобы сообщать новости и коммуницировать с аудиторией. Как выяснилось, недавно она была взломана и захвачена мошенником, который начал рекламировать якобы сайт компании, а на самом деле фальшивый ресурс, единственной целью которого была кража криптовалюты.

Это произошло параллельно с несколькими другими хакерскими атаками, которые привели к взлому аккаунтов трех ключевых сотрудников OpenAI за последние месяцы. Среди жертв этих вмешательств называют технического директора Миру Мурати, пишет Bloomberg.

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Что произошло

Мошенник заманивал потенциальных жертв, заявляя, что токен OpenAI каким-то образом "управляется языковыми моделями на основе искусственного интеллекта". Затем он добавил мешанину криптовалют и модных слов об искусственном интеллекте, которых, вероятно, было достаточно, чтобы заманить некоторых доверчивых пользователей, не обладающих достаточными знаниями в обеих сферах.

Переход на сайт "token-openai.com" показывал жертвам фальшивый, но весьма убедительный с дизайнерской точки зрения сайт OpenAI. Любая кнопка, которую нажимали пользователи, просила подключиться к их кошельку, а затем, судя по всему, похищала все, что в нем находится.

Отмечается, что несколько мошеннических постов находились в ленте около часа, прежде чем их заметили и удалили. Похоже, аккаунт @OpenAINewsroom не имел двухфакторной аутентификации, но сейчас он уже вернулся к нормальной работе.

По сообщению Bloomberg, в OpenAI подтвердили наличие проблемы и заявили, что расследуют ее. Вчера служба безопасности компании предупредила сотрудников о необходимости защитить свои учетные записи в связи с увеличением количества случаев захвата аккаунтов в последнее время.

Отметим, что такой метод является одним из самых распространенных. В июле 2020 года многие страницы в твиттере, в частности Билла Гейтса, Барака Обамы, Илона Маска и даже Ким Кардашьян, были так же взломаны и продвигали мошеннические сайты, которые выманивали деньги. Поэтому если вы видите подобные публикации на популярных страницах, стоит проигнорировать их.