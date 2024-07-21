Призывали "сложить оружие" и выбрать "мир": десятки телеграм-каналов взломали через бот

Десятки украинских и российских телеграм-каналов взломали через бот для автопубликации. В заметке неизвестные призвали сложить оружие и выбрать "мир".

Такие сообщения распространялись в разных каналах. Более того, под "раздачу" попали в пропагандистские ресурсы, передает 24 Канал.

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Через бот для автопубликаций взломали десятки каналов

Десятки телеграм-каналов 21 июля взломали через бот для автопубликации материалов Fleep bot и Crosser Bot. Так, неизвестные хакеры опубликовали текст, пронизанный пророссийскими нарративами.

В провокационном сообщении неизвестные призывают сложить оружие, ведь "война не решит проблем". В тексте, который очень напоминает российские пропагандистские методички, критикуют действующую и президента Украины. Поэтому, вероятно, взломали чат-боты российские хакеры.

Однако есть нюанс – под раздачу попали и российские телеграм-каналы. Так, пропагандистские телеграм-каналы также публиковали сообщения с призывом сложить оружие. Сейчас все публикации уже удалены, однако, кто стоит за взломом ботов для автопубликации, пока неизвестно.

Хакеры взломали десятки телеграм-каналов / Скриншоты из сети

Стоит добавить, что в провокационном сообщении хакеры вспомнили ранее распространенный фейк о Елене Зеленской. Так, в начале июля в сети начали появляться сообщения, что Елена Зеленская якобы стала владелицей автомобиля Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 миллиона евро. Тогда российские пропагандисты запустили эту ложь накануне саммита НАТО в Вашингтоне.

Медиаконсультант Игорь Пальчиковский в комментарии Суспильному объяснил, что украинские каналы удалось взломать из-за российского бота для автоматических публикаций FleepBot. В большинстве случаев его используют, чтобы публиковать рекламные посты. Пальчиковский порекомендовал удалить бот, во избежание проблем в будущем.

Рекламодателям все равно, какого бота ты используешь. Таких Telegram-ботов для постинга есть много, 95% – это российские сервисы. Ни одного украинского сервиса такого я не знаю. У всех, кого взломали, у них был подключен один и тот же сервис – FleepBot. Рекламодатель физически не может на такое повлиять. С вероятностью 99,9%, это либо владельцы этого FleepBot, те, кто его создали. Или их кто-то сломал,

– добавил медиаконсультант.