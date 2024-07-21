Такі дописи ширилися у різних каналах. Ба більше, під "роздачу" потрапили у пропагандистські ресурси, передає 24 Канал.

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Через бот для автопублікацій зламали десятки каналів

Десятки телеграм-каналів 21 липня зламали через бот для автопублікації матеріалів Fleep bot та Crosser Bot. Так, невідомі хакери опублікували текст, пронизаний проросійськими наративами.

У провокативному дописі невідомі закликають скласти зброю, адже "війна не вирішить проблем". У тексті, який дуже нагадує російські пропагандистські методички, критикують чинну та президента України. Тож, вірогідно, зламали чат-боти російські хакери.

Однак є нюанс – під роздачу потрапили й російські телеграм-канали. Так, пропагандистські телеграм-канали також публікували дописи із закликом скласти зброю. Нині всі публікації вже видалено, однак, хто стоїть за зламом ботів для автопублікації, наразі невідомо.

Хакери зламали десятки телеграм-каналів / Скриншоти з мережі

Варто додати, що у провокативному дописі хакери згадали раніше поширений фейк про Олену Зеленську. Так, на початку липня у мережі почали з'являтися дописи, що Олена Зеленська буцімто стала власницею автомобіля Bugatti Tourbillon вартістю 4,5 мільйони євро. Тоді російські пропагандисти запустили цю брехню напередодні саміту НАТО у Вашингтоні.