Самолет, на борту которого находились участники крупнейшей в мире хакерской конференции, подвергся кибератаке

Самолет авиакомпании Delta Air Lines, доставлявший участников крупнейшей в мире хакерской конференции домой, подвергся кибератаке. Экипаж зафиксировал попытку заглушить официальную сеть Wi-Fi и подменить ее поддельной точкой доступа прямо во время полета

Атака прямо в воздухе

Инцидент произошел на борту Boeing 757, выполнявшего рейс 591 из Лас-Вегаса в Атланту. Событие развернулось в понедельник, 10 августа, сразу после завершения легендарной конференции DEF CON 34. Примерно через 60 минут после взлета пилоты передали тревожное сообщение службе безопасности через систему ACARS. Они обнаружили, что кто-то из пассажиров создал мошенническую сеть под названием "Delta WiFi Fast", пишет Cyberpress.

Эксперты по безопасности описывают инцидент как классическую атаку типа "evil twin" (злой двойник). Злоумышленники использовали портативные инструменты для аудита сетей, предположительно, устройства типа Wi-Fi Pineapple. С помощью такой техники они сначала отключили устройства других пассажиров от легитимной сети самолета, а затем предложили подключиться к поддельной странице входа. Целью такой махинации обычно является сбор учетных данных пользователей, в частности паролей к аккаунтам Google.

Безопасность полета никогда не была под угрозой, и ни одна из операционных систем самолета не пострадала,

– прокомментировал представитель авиакомпании Delta.

Он добавил, что перевозчик будет сотрудничать с федеральными правоохранительными органами и авиационными регуляторами для тщательного расследования инцидента. Экипаж отключил пассажирский Wi-Fi примерно на 30 минут в качестве меры предосторожности, однако пилоты не объявляли чрезвычайную ситуацию диспетчерам.

Последствия

ФБР в Атланте уже подтвердило начало расследования. Хотя по состоянию на среду никого не арестовали, правоохранители изучают заявления пассажиров о том, что агенты встречали самолет для проверки оборудования.

В хакерских кругах такое поведение восприняли крайне негативно. Комментаторы назвали этот поступок "катастрофически глупым", ведь такие действия подрывают доверие к сообществу исследователей, которые посещают конференции для укрепления, а не для злоупотребления авиационной безопасностью.

Это бессмысленный шаг, который ставит под угрозу репутацию тысяч честных специалистов,

– заявил один из представителей ИТ-сообщества в социальных сетях.

Умышленное препятствование беспроводной связи на борту самолета может подпадать под действие американского закона о связи, а фишинг и вмешательство в работу сети грозят серьезными сроками лишения свободы за мошенничество и компьютерные преступления.

Несмотря на то, что авиакомпания временно ограничила доступ к интернету в целях безопасности, самолет успешно завершил свой перелет. Почему авиакомпания приняла такое решение, будут определять федеральные органы США.