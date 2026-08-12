Атака прямо у повітрі

Інцидент стався на борту Boeing 757, який виконував рейс 591 з Лас-Вегаса до Атланти. Подія розгорталася в понеділок, 10 серпня, одразу після завершення легендарної конференції DEF CON 34. Приблизно через 60 хвилин після зльоту пілоти передали тривожне повідомлення службі безпеки через систему ACARS. Вони виявили, що хтось із пасажирів створив шахрайську мережу під назвою "Delta WiFi Fast", пише Cyberpress.

Експерти з безпеки описують подію як класичну атаку типу "evil twin" (злий двійник). Зловмисники використали портативні інструменти для аудиту мереж, імовірно, пристрої на кшталт Wi-Fi Pineapple. За допомогою такої техніки вони спочатку відключили пристрої інших пасажирів від легітимної мережі літака, а потім запропонували підключитися до фальшивої сторінки входу. Метою такої витівки зазвичай є збір облікових даних користувачів, зокрема паролів до Google-акаунтів.

Безпека польоту ніколи не була під загрозою, і жодна з операційних систем літака не постраждала,

– прокоментував речник авіакомпанії Delta.

Він додав, що перевізник співпрацюватиме з федеральними правоохоронними органами та авіаційними регуляторами для ретельного розслідування події. Екіпаж вимкнув пасажирський Wi-Fi приблизно на 30 хвилин як запобіжний захід, проте пілоти не оголошували надзвичайну ситуацію диспетчерам.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Наслідки

ФБР в Атланті вже підтвердило початок розслідування. Хоча станом на середу нікого не заарештували, правоохоронці вивчають заяви пасажирів про те, що агенти зустрічали літак для перевірки обладнання.

У хакерських колах таку поведінку сприйняли вкрай негативно. Коментатори назвали цей вчинок "катастрофічно дурним", адже такі дії підривають довіру до спільноти дослідників, які відвідують конференції для зміцнення, а не для експлуатації авіаційної безпеки.

Це безглуздий крок, який ставить під удар репутацію тисяч чесних спеціалістів,

– заявив один із представників ІТ-спільноти у соціальних мережах.

Навмисне перешкоджання бездротовому зв'язку на борту літака може підпадати під дію американського закону про зв'язок, а фішинг і втручання в роботу мережі загрожують серйозними термінами ув'язнення за шахрайство та комп'ютерні злочини.

Попри те, що авіакомпанія тимчасово обмежила доступ до інтернету заради безпеки, літак успішно завершив свій переліт. Подальшу долю організаторів "несанкціонованої мережі" визначатимуть федеральні органи США.