Хакерская группировка The Gentlemen добавила Nvidia на свой сайт с утечками в даркнете и пригрозила обнародовать данные компании. Доказательств взлома злоумышленники пока не представили. В Nvidia расследуют возможный инцидент.

Что известно о заявлении хакеров?

На сайте утечек группа запустила обратный отсчет, который заканчивается 28 ноября. Ни доказательств взлома, ни образцов якобы похищенных данных злоумышленники не привели. В Nvidia заявляют, что не обнаружили признаков компрометации собственных систем, но изучают отдельный инцидент, который мог затронуть одного из сторонних поставщиков услуг, пишет BleepingComputer.

NVIDIA расследует инцидент, который мог затронуть стороннего партнера. Мы не обнаружили никаких признаков того, что системы или сети NVIDIA пострадали. Мы продолжаем следить за ситуацией,

– прокомментировал представитель компании.

Кто такие The Gentlemen?

По данным BleepingComputer, группировка появилась в прошлом году как закрытая группа, а впоследствии перешла на модель "программ-вымогателей как услуги". Проще говоря, авторы вредоносного кода сдают его в аренду партнерам, которые сами проводят атаки. Партнерам The Gentlemen предлагают до 90 процентов выкупа, тогда как другие подобные группы обычно дают 70–80 процентов. Neowin добавляет , что группа возникла в середине 2025 года как ответвление другого вымогателя, Qilin.

Группировка действует по схеме двойного шантажа: сначала похищает конфиденциальные данные из сетей жертв, затем шифрует их системы и угрожает обнародовать украденное. С момента появления The Gentlemen они заявили о более чем 1100 жертвах в производстве, медицине, транспорте, энергетике, образовании, финансовых услугах и других сферах.

Стоит ли верить заявлениям этой группировки?

Исследователь в области безопасности Арас Назаровас, которого цитирует Cybernews, напомнил, что у группы есть история преувеличений. Она повторно использовала ранее похищенные данные и ошибочно называла целевые компании.

Каждое заявление следует воспринимать с недоверием и проверять образцы данных,

– сказал Назаровас.

По его словам, группа не предоставила образцов и не указала, из какого подразделения Nvidia могли извлечь данные. Из-за этого даже трудно предположить, какие последствия будет иметь утечка.

В августе The Gentlemen добавили на сайт утечек британскую компанию The Sole, что торгует кроссовками. Аналитики фирмы по кибербезопасности CyPro назвали эту запись хрестоматийным примером голословного заявления. На странице не было скриншотов, образцов файлов, требований выкупа, способов атаки или подтверждения кражи данных. Компания не сообщала о сбоях или признаках взлома, поэтому аналитики считают эту запись попыткой оказания давления.

Были ли в Nvidia утечки ранее?

В мае Nvidia подтвердила другую утечку, которая касалась армянских пользователей. В результате взлома регионального партнера из GeForce NOW Alliance просочились имена, электронные адреса, номера телефонов, даты рождения и имена пользователей. Компания подчеркнула, что этот инцидент не затронул ее сеть и сервисы, которыми она управляет.

В марте 2022 года Nvidia сообщила еще об одной утечке, ответственность за которую взяла на себя группа Lapsus$. Она затронула более 71 тысячу сотрудников, а злоумышленники получили доступ к сети за месяц до этого.