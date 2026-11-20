Що відомо про заяву хакерів?

На сайті витоків група запустила зворотний відлік, який закінчується 28 листопада. Ані доказів зламу, ані зразків нібито викрадених даних зловмисники не навели. У Nvidia кажуть, що не знайшли свідчень компрометації власних систем, але вивчають окремий інцидент, який міг зачепити одного зі сторонніх постачальників послуг, пише BleepingComputer.

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NVIDIA розслідує інцидент, який міг вплинути на стороннього партнера. Ми не знайшли жодних ознак того, що системи чи мережі NVIDIA постраждали. Ми продовжуємо стежити за ситуацією– прокоментував речник компанії.

Хто такі The Gentlemen?

За даними BleepingComputer, угруповання з'явилося торік як закрита група, а згодом перейшло на модель "програм-вимагачів як послуги". Простіше кажучи, автори шкідливого коду здають його в оренду партнерам, які самі проводять атаки. Партнерам The Gentlemen пропонують до 90 відсотків викупу, тоді як інші подібні групи зазвичай дають 70 – 80 відсотків. Neowin додає, що група виникла в середині 2025 року як відгалуження іншого вимагача, Qilin.

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Угруповання діє за схемою подвійного шантажу: спершу викрадає чутливі дані з мереж жертв, потім шифрує їхні системи й погрожує оприлюднити вкрадене. Відколи The Gentlemen з'явилися, вони заявили про понад 1100 жертв у виробництві, медицині, транспорті, енергетиці, освіті, фінансових послугах та інших сферах.

Чи варто вірити заявам угруповання?

Дослідник безпеки Арас Назаровас, якого цитує Cybernews, нагадав, що група має історію перебільшень. Вона використовувала повторно раніше вкрадені дані та помилково називала цільові компанії.

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Кожну заяву слід сприймати з недовірою та перевіряти зразки даних– сказав Назаровас.

За його словами, група не надала зразків і не вказала, з якого підрозділу Nvidia могли витягти дані. Через це навіть важко припустити, які наслідки матиме витік.

У серпні The Gentlemen додали до сайту витоків британську компанію The Sole, що продає кросівки. Аналітики кібербезпекової фірми CyPro назвали цей запис хрестоматійним прикладом голослівної заяви. На сторінці не було скриншотів, зразків файлів, вимоги викупу, способів атаки чи підтвердження крадіжки даних. Компанія не повідомляла про збої чи ознаки зламу, тож аналітики вважають запис спробою тиску.

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Чи були в Nvidia витоки раніше?

У травні Nvidia підтвердила інший витік, який стосувався вірменських користувачів. Через злам регіонального партнера з GeForce NOW Alliance просочилися імена, електронні адреси, номери телефонів, дати народження та імена користувачів. Компанія наголосила, що цей інцидент не зачепив її мережу й сервіси, якими вона керує.

У березні 2022 року Nvidia повідомила ще про один витік, відповідальність за який узяла група Lapsus$. Він торкнувся понад 71 тисячі працівників, а зловмисники отримали доступ до мережі за місяць до того.