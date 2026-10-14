Apple анонсировала умную колонку HomePod, но главную фишку оставила на потом

Компания Apple после шести лет ожидания официально представила второе поколение умной колонки HomePod mini. Компактное устройство получило новый процессор, яркую подсветку и интеграцию с искусственным интеллектом, однако его стоимость заметно выросла.

Что предлагает новый HomePod mini 2?

Оригинальную версию бюджетной колонки производитель выпустил еще в ноябре 2020 года по цене 99 долларов как доступную альтернативу флагманской акустике. Тогда устройство предлагало объемное звучание на 360 градусов, умного помощника и управление умным домом, а впоследствии линейка пополнилась новыми цветами. После длительной паузы купертиновцы наконец обновили устройство, однако при этом подняли цену до 149 долларов, пишет 9to5Mac.

Новый процессор и эффектное свечение

Главным аппаратным изменением компактного корпуса стал современный чип Apple S10, заменивший устаревший процессор S5. Благодаря новому кремнию колонка использует передовые вычислительные технологии в области аудио, анализируя музыкальные треки в режиме реального времени. Система оптимизирует динамический диапазон, громкость и общие акустические параметры, обеспечивая глубокое и насыщенное звучание.

Особое внимание разработчики уделили верхней сенсорной панели, реализовав новую функцию под названием Sound Glow. Теперь подсветка поверхности превращается в живое визуальное пространство, которое пульсирует в такт музыке и мгновенно реагирует на низкие и высокие частоты. Система формирует уникальную цветовую гамму непосредственно на основе обложки воспроизводимого альбома, создавая неповторимую атмосферу для каждой песни.

Кроме того, пользователи могут включить успокаивающие звуковые фоны, например, шум дождя, для которых система запускает специальную спокойную анимацию.



HomePod mini 2 / Изображение Apple

Настоящий домашний кинотеатр и прямое подключение к компьютерам

Новинка способна работать как отдельный динамик, в составе стереопары или в рамках мультикомнатной системы по всему дому. Однако самую интересную возможность инженеры реализовали совместно с медиаприставкой Apple TV 4K четвертого поколения. Пользователи впервые могут объединить сразу четыре совместимые колонки HomePod для создания полноценного объемного звука в домашнем кинотеатре. Медиаприставка и акустика самостоятельно определяют свое расположение в комнате, автоматически калибруя уровни громкости и задержки звука в соответствии с геометрией помещения.

Презентационный ролик HomePod mini 2: смотрите видео

Существенные улучшения получили и владельцы компьютеров Mac. Новую HomePod mini 2 теперь можно назначить основным источником вывода звука по умолчанию на всех компьютерах компании с поддержкой беспроводного стандарта Wi-Fi 6E или более новых версий. Предыдущее поколение поддерживало трансляцию только через протокол AirPlay, что нередко создавало заметную задержку сигнала и не позволяло сделать колонку системным аудиоустройством. Теперь же колонку можно полноценно использовать для динамичных видеоигр, просмотра фильмов и голосовых звонков через FaceTime.



HomePod mini 2 / Изображение Apple

Искусственный интеллект Siri и неожиданное разочарование на старте

Самым громким нововведением устройства должна была стать интеллектуальная система Siri AI, которую разработчики построили на основе новейших базовых моделей искусственного интеллекта Apple. Обновленный помощник способен поддерживать естественный диалог, отвечать на вопросы широкой тематики и выполнять сложные цепочки действий внутри приложений. Колонка распознает по голосу до шести жильцов дома, предлагая каждому индивидуальные ответы, напоминания и персональный доступ к сообщениям.

Siri на HomePod mini 2 размещает мощного помощника с искусственным интеллектом прямо в центре вашего дома,

– говорится в описании нового продукта от Apple.

Несмотря на громкие обещания, владельцы столкнутся с ощутимыми ограничениями. Для обработки личного контекста колонка обязательно требует подключения к смартфонам iPhone или планшетам iPad с поддержкой платформы Apple Intelligence. Кроме того, на старте система будет поддерживать исключительно английский язык на рынках восьми стран, среди которых США, Великобритания, Канада, Австралия и Индия.

Однако самым большим ударом для поклонников бренда стала информация, напечатанная мелким шрифтом на официальном сайте производителя. Как выяснили профильные журналисты, в день релиза 30 октября покупатели вообще не получат доступа к Siri AI, поскольку инженеры перенесли запуск искусственного интеллекта на одно из будущих обновлений прошивки.

Если это действительно так, то возникает интересный вопрос: почему Apple просто не выпустила все три продукта в один день вместе с Siri AI,

– удивляется автор издания 9to5Mac Райан Кристоффель.

Журналист напомнил, что умный экран HomeView и новая телевизионная приставка поступят в продажу 13 ноября уже с активным искусственным интеллектом на борту, поэтому ранняя премьера неполноценной колонки выглядит довольно странно.



HomePod mini 2 / Изображение Apple

Безопасность дома, новые цвета и дата выхода

Как и раньше, новинка выполняет роль хаба для умного дома, позволяя удаленно управлять совместимыми аксессуарами и создавать автоматизированные сценарии. Колонка поддерживает технологию распознавания звуков, поэтому внимательно прислушивается к окружающему пространству и мгновенно отправляет уведомления на смартфоны жильцов в случае срабатывания датчиков дыма или угарного газа.

Корпус представлен в пяти цветовых решениях: розовом, зеленом, синем, белом, а также фирменном оттенке "Темная ночь". Новинка работает под управлением операционной системы HomePod Software 27.2.

Предзаказы компания уже открыла, а первые покупатели получат свои устройства 30 октября 2026 года. Несмотря на рост цены до 149 долларов, колонка остается самым доступным билетом в домашнюю экосистему купертиновцев, хотя раскрыть свой истинный потенциал она сможет только после выхода обещанного программного обновления.