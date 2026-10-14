Що пропонує новий HomePod mini 2?

Оригінальну версію бюджетної колонки виробник випустив ще у листопаді 2020 року за 99 доларів як доступну альтернативу флагманській акустиці. Тоді девайс пропонував об'ємне звучання на 360 градусів, розумного асистента та керування розумним будинком, а згодом лінійка отримала додаткові кольори. Після тривалої паузи купертинівці нарешті оновили пристрій, однак водночас підняли цінник до 149 доларів, пише 9to5Mac.

Новий процесор та ефектне візуальне сяйво

Головною апаратною зміною компактного корпусу став сучасний чип Apple S10, який замінив застарілий процесор S5. Завдяки новому кремнію колонка використовує передове обчислювальне аудіо, аналізуючи музичні доріжки в режимі реального часу. Система оптимізує динамічний діапазон, гучність і загальні акустичні параметри, забезпечуючи глибоке та насичене звучання.

Особливу увагу розробники приділили верхній сенсорній панелі, реалізувавши нову функцію під назвою Sound Glow. Тепер підсвічування поверхні перетворюється на живий візуальний простір, який пульсує в такт музиці та миттєво реагує на низькі й високі частоти. Система формує унікальну кольорову гаму безпосередньо з обкладинки відтворюваного альбому, створюючи неповторну атмосферу для кожної пісні.

Окрім того, користувачі можуть увімкнути заспокійливі звукові фони, наприклад, шум дощу, для яких система запускає спеціальну спокійну анімацію.



HomePod mini 2 / Зображення Apple

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Справжній домашній кінотеатр і пряме підключення до комп'ютерів

Новинка здатна працювати як окремий динамік, у складі стереопари або в межах мультикімнатного простору по всьому житлу. Проте найцікавішу можливість інженери реалізували спільно з медіаприставкою Apple TV 4K четвертого покоління. Користувачі вперше можуть об'єднати відразу чотири сумісні колонки HomePod для формування повноцінного об'ємного звуку в домашньому кінотеатрі. Медіаприставка та акустика самостійно визначають власне розташування в кімнаті, автоматично калібруючи рівні гучності й затримки звуку відповідно до геометрії приміщення.

Презентаційний ролик HomePod mini 2: дивіться відео

Суттєве покращення отримали й власники комп'ютерів Mac. Нову HomePod mini 2 тепер можна призначити основним джерелом виведення звуку за замовчуванням на всіх комп'ютерах компанії з підтримкою бездротового стандарту Wi-Fi 6E або новіших версій. Попереднє покоління підтримувало трансляцію лише через протокол AirPlay, що нерідко створювало помітну затримку сигналу та не дозволяло зробити колонку системним аудіопристроєм. Тепер же колонку можна повноцінно використовувати для динамічних відеоігор, перегляду фільмів і голосових викликів через FaceTime.



HomePod mini 2 / Зображення Apple

Штучний інтелект Siri та несподіване розчарування на старті

Найгучнішим нововведенням пристрою мала стати інтелектуальна система Siri AI, яку розробники побудували на основі новітніх базових моделей штучного інтелекту Apple. Оновлений помічник здатен підтримувати природний діалог, відповідати на запитання широкої тематики та виконувати складні ланцюжки дій усередині застосунків. Колонка розпізнає за голосом до шести мешканців оселі, пропонуючи кожному індивідуальні відповіді, нагадування та персональний доступ до повідомлень.

Siri на HomePod mini 2 розміщує потужного помічника зі штучним інтелектом прямо в центрі вашого дому,

– каже Apple в описі нового продукту.

Попри гучні обіцянки, власники зіткнуться з відчутними обмеженнями. Для обробки особистого контексту колонка обов'язково вимагає підключення до смартфонів iPhone або планшетів iPad з підтримкою платформи Apple Intelligence. На додачу, на старті система підтримуватиме винятково англійську мову на ринках восьми країн, серед яких США, Велика Британія, Канада, Австралія та Індія.

Проте найбільшим ударом для шанувальників бренду стала інформація дрібним шрифтом на офіційному сайті виробника. Як з'ясували профільні журналісти, у день релізу 30 жовтня покупці взагалі не отримають доступу до Siri AI, оскільки інженери перенесли вихід штучного інтелекту на одне з майбутніх оновлень прошивки.

Якщо це справді так, то виникає цікаве питання: чому Apple просто не випустила всі три продукти в один день разом із Siri AI,

– дивується автор видання 9to5Mac Раян Крістоффель.

Журналіст нагадав, що розумний екран HomeView та нова телевізійна приставка надійдуть у продаж 13 листопада вже з активним штучним інтелектом на борту, тому рання прем'єра неповноцінної колонки виглядає досить дивно.



HomePod mini 2 / Зображення Apple

Безпека оселі, нові кольори та дата виходу

Як і раніше, новинка виконує роль хаба для розумного житла, дозволяючи віддалено контролювати сумісні аксесуари та створювати автоматизовані сценарії. Колонка підтримує технологію розпізнавання звуків, завдяки чому уважно слухає простір і миттєво надсилає сповіщення на смартфони мешканців у разі спрацьовування датчиків диму або чадного газу.

Корпус отримав п'ять колірних рішень: рожевий, зелений, синій, білий, а також фірмовий відтінок "Темна ніч". Новинка працює під керуванням операційної системи HomePod Software 27.2.

Попередні замовлення компанія вже відкрила, а перші покупці отримають свої девайси 30 жовтня 2026 року. Попри зростання ціни до 149 доларів, колонка залишається найдоступнішим квитком у домашню екосистему купертинівців, хоча розкрити свій справжній потенціал зможе лише після виходу обіцяного програмного апдейту.