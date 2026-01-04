Два месяца под землей без света: как геолог открыл новую отрасль в науке

Французский геолог Мишель Сифр провел 63 дня в ледяной пещере без света, часов и связи с внешним миром. Его эксперимент имел целью геологические исследования, но в итоге привел к открытию человеческой хронобиологии.

Что планировал исследовать Сифр?

История Мишеля Сифра началась во Франции. Мировую известность он получил в 1962 году. Ученый планировал провести около двух недель в пещере, исследуя ледник.

Однако в течение 63 дней Сифр жил на глубине около 130 метров в полной темноте, без часов и каких-либо ориентиров времени. Температура в пещере была ниже нуля, влажность достигала 98%. По его словам, температура его тела снижалась до 34 градусов, а ноги постоянно были мокрыми.

Как отрыли хронобиологию?

Самые заметные изменения произошли с его восприятием времени. Без солнечного света организм потерял привычный 24-часовой ритм. Циклы сна и бодрствования постепенно удлинялись, а ощущение течения дней искажалось.

Во время психологических тестов, когда он находился под землей, подсчет до 120 занимал у него пять минут. Отмечается, что это в 2,5 раза медленнее внешнего времени.

36 часов непрерывного бодрствования сменялись 12-ю часами сна. Я не мог отличить эти длинные дни от дней, длившихся всего 24 часа,

– вспомнил ученый.

Когда исследователь завершил пребывание в пещере, он был убежден, что прошло значительно меньше времени, чем на самом деле.

В итоге исследования Сифра доказали, что человек имеет собственные внутренние биологические часы, независимые от Солнца.

Подобные результаты впоследствии подтвердили и другие участники, которые захотели повторить эксперимент.

