Про це пише 24 Канал з посиланням на IFScience.

Дивіться також Газ, матерія чи енергія: чим насправді є вогонь і чому на Землі це явище унікальне

Що планував дослідити Сіфр?

Історія Мішеля Сіфра почалася у Франції. Світову відомість він здобув у 1962 році. Вчений планував провести близько двох тижнів у печері, досліджуючи льодовик.

Проте протягом 63 днів Сіфр жив на глибині близько 130 метрів у повній темряві, без годинника та будь-яких орієнтирів часу. Температура в печері була нижчою за нуль, вологість сягала 98%. За його словами, температура його тіла знижувалася до 34 градусів, а ноги постійно були мокрими.

Як відрили хронобіологію?

Найпомітніші зміни відбулися з його сприйняттям часу. Без сонячного світла організм втратив звичний 24-годинний ритм. Цикли сну і неспання поступово подовжувалися, а відчуття плину днів спотворювалося.

Під час психологічних тестів, коли він перебував під землею, підрахунок до 120 займав у нього п'ять хвилин. Зазначається, що це у 2,5 раза повільніше зовнішнього часу.

36 годин безперервного неспання змінювалися 12-ма годинами сну. Я не міг відрізнити ці довгі дні від днів, що тривали лише 24 години,

– пригадав вчений.

Коли дослідник завершив перебування в печері, він був переконаний, що минуло значно менше часу, ніж насправді.

У підсумку дослідження Сіфра довели, що людина має власний внутрішній біологічний годинник, незалежний від Сонця.

Подібні результати згодом підтвердили й інші учасники, які захотіли повторити експеримент.

Інші цікаві відкриття