Huawei выпустила первый в мире смартфон, состоящий из трех панелей

Huawei Mate XT Ultimate Design - это первый в мире смартфон, складывающийся дважды, то есть имеет три панели, которые разворачиваются в целый планшет. Цена – высокая, но не такая большая, какой могла бы быть у другого производителя.

Что известно об этом смартфоне

Ряд слухов, утечек изображений и тизеров означала, что официальный анонс этого смелого смартфона неизбежен. Теперь Huawei Mate XT Ultimate Design наконец появился, имея складной форм-фактор, который не только призван оставить позади своих конкурентов со складными смартфонами, но и украсть часть внимания у iPhone 16, поскольку был представлен буквально на следующий день после устройств Apple.

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Huawei ставит ценник в 2800 долларов на базовую версию Mate XT Ultimate Design. Да, это очень дорого, но учитывая то, что это за устройство, можно сказать, что это еще очень щедро.

В полностью сложенном состоянии Huawei Mate XT Ultimate Design имеет 6,4-дюймовый дисплей . Компания позволяет разложить вторую панель, чтобы использовать его как 7,9-дюймовый телефон, или пользователи могут пойти еще дальше и превратить смартфон в планшет с 10,2-дюймовым экраном, раскладывая все три экранные панели.

. Компания позволяет разложить вторую панель, чтобы использовать его как телефон, или пользователи могут пойти еще дальше и превратить смартфон в планшет с экраном, раскладывая все три экранные панели. Технология дисплея – LTPO OLED. Смартфон поддерживает адаптивную частоту обновления и ШИМ-регулировку яркости.

Каждая из отдельных панелей смартфона очень тонкая: при полном разложении до форм-фактора планшета толщина смартфона составляет 3,6 миллиметра . При весе 238 граммов Huawei Mate XT Ultimate Design легче большинства флагманов.

. При весе 238 граммов Huawei Mate XT Ultimate Design легче большинства флагманов. Задняя панель имеет покрытие из натуральной кожи и будет доступна в красном и черном цветах.

Компания обещает, что оба дисплея устойчивы к царапинам и могут выдерживать сгибы по несколько раз в день. Конкретный общий ресурс сгибов не указывается.

Устройство имеет двухшарнирную конструкцию, то есть сгибается в двух местах, а не только по одной боковой грани, как у всех других складных смартфонов.

Huawei Mate XT Ultimate Design: видео

Во всех трех панелях установлены тонкие аккумуляторы толщиной 1,9 миллиметра и общей емкостью 5600 миллиампер-часов. Они поддерживают проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Камеры

Что касается оптики, то Huawei Mate XT Ultimate Design имеет заметный выступ задней камеры с четырьмя вырезами для размещения различных датчиков. Основная камера на 50 Мп, которая также поддерживает технологию переменной диафрагмы, и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп с апертурой F/2.2.

Третий сенсор имеет перископный телеобъектив с 5,5-кратным оптическим зумом и поддерживает технологию OIS. Максимальное разрешение этой камеры для фотосъемки составляет 12 Мп, а цифровой зум расширяется до 50-кратного.

Четвертая камера имеет датчик лазерной фокусировки с разрешением 8 Мп на фронтальной панели.

Весь массив камер выпускается под брендом Huawei XMAGE.

Huawei Mate XT Ultimate Design: видео

Память, дата выхода и цены

Относительно цены, то существует три версии Huawei Mate XT Ultimate Design, и все они поставляются с 16 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации.

Базовая версия имеет 256 ГБ встроенной памяти и стоит 19 999 юаней, или 2 809 долларов , что делает ее относительно доступной, если учесть, что это первый в мире смартфон с тройной сборкой, аналогов которому нет.

, что делает ее относительно доступной, если учесть, что это первый в мире смартфон с тройной сборкой, аналогов которому нет. Модель с 512 ГБ памяти будет стоить 21 999 юаней, или 3 090 долларов .

. Топовая версия с 1 ТБ памяти обойдется вам в 23 999 юаней или 3 371 доллар.

Как и ожидалось, Huawei Mate XT Ultimate Design будет доступен в Китае и некоторых европейских странах. Компания уже принимает предварительные заказы.

Официальная дата выхода смартфона – 20 сентября, что совпадает с датой выхода iPhone 16 от Apple.

Маловероятно, что Mate XT официально появится в Украине.



Huawei Mate XT Ultimate Design / Фото Huawei

Еще немного деталей

По словам главы потребительского бизнеса Huawei Ричарда Ю, на разработку Mate XT ушло пять лет. В рамках этого процесса компания совершила прорыв в технологии экранов и шарниров. Устройство складывается по принципу гармошки, когда один шарнир сгибается наружу, а другой внутрь, оставляя одну из панелей доступной для использования.

Huawei Mate XT – это первый в мире смартфон, складывающийся втрое, а также самый большой и тонкий складной телефон в мире. Мы первыми в мире достигли внешнего складывания (в смартфонах) и первыми создали телефон, складывающийся внутрь без зазоров,

– сказал Ричард Ю во время презентации.

Несмотря на высокую цену, Mate XT уже привлек внимание китайских потребителей. По состоянию на начало вторника компания Huawei получила 3,7 миллиона предварительных заказов.

Искусственный интеллект

Как вы можете себе представить, здесь также есть куча функций генеративного искусственного интеллекта, включая функцию голосового ввода, которая может отшлифовать и перевести транскрипт. С одной стороны экрана можно открыть чат-бот, который будет отвечать на вопросы и резюмировать статьи. Также есть инструмент для редактирования фотографий с искусственным интеллектом.