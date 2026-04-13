Huawei опережает Apple с похожим дизайном складного смартфона

Huawei готовит к запуску новый складной смартфон, который по формату напоминает будущее устройство Apple. По слухам, компании могут сделать ставку на похожий дизайн с широким экраном.

Новый складной смартфон Huawei Pura X Max привлек внимание из-за своего формата, который напоминает то, что приписывают будущему складному iPhone от Apple. Речь идет о так называемом "книжном" дизайне с широким соотношением сторон – решение, которое пока не является массовым среди подобных устройств. Об этом пишет Macrumors.

Действительно ли Huawei повторяет идею складного iPhone?

Ожидается, что новинка Huawei выйдет на китайском рынке уже в ближайшее время. Она развивает идеи модели модели Huawei Pura X, которую в прошлом году позиционировали как необычно широкий складной смартфон в формате "раскладушки".

Хотя технических деталей о Pura X Max пока немного, известно, что устройство получит тройную основную камеру. Рендеры также показывают, что смартфон можно использовать как в вертикальном, так и горизонтальном режиме.

До появления этой модели считалось, что складной iPhone больше всего будет напоминать Oppo Find N5. Также сообщается, что Samsung работает над устройствами с похожим широким форматом.

Относительно самого складного iPhone, недавно появились первые макеты. По слухам, в сложенном виде он будет иметь экран примерно 5,5 дюйма, что сделает его самым маленьким среди актуальных iPhone. В разложенном состоянии диагональ составит около 7,8 дюйма – чуть меньше, чем у iPad mini.

Как пишет Phonearena, ожидается, что Apple представит свой первый складной смартфон вместе с линейкой iPhone 18 Pro в сентябре. Стартовая цена может составлять около 2000 долларов, а среди доступных цветов называют классические варианты – черный и серебристый.

Также существует версия, что компания откажется от названия "iPhone Fold" и выберет другой бренд – например, "iPhone Ultra".

В итоге, хотя Huawei хотя Huawei не копирует Apple напрямую, тренд на более широкие складные смартфоны может стать новым этапом развития этого сегмента. И похоже, что несколько крупных производителей движутся в одном направлении.