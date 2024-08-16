В руках бывшего главы Huawei заметили смартфон, состоящий из трех отдельных панелей

Компания Huawei несмотря на санкции США смогла выжить и даже создать собственные процессоры. Она также постоянно работает над новыми смартфонами, которые часто предлагают характеристики и функции, которых вы больше ни у кого не увидите. На этот раз она работает над складным смартфоном, который будет иметь не две, а три панели.

Huawei снова удивляет

Бывший генеральный директор Huawei Ричард Ю в начале месяца был замечен со смартфоном, который был больше похож на планшет, ведь, как утверждалось, состоял не по одной своей грани, а по двум. Таким образом он имел сразу три панели, а не две, как, например, Samsung Galaxy Fold или Google Pixel Fold.

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Теперь в его руках снова было замечено то же устройство, но уже полностью закрытое, чтобы пользоваться только одной экранной панелью. Хотя снимок не очень качественный, мы можем видеть, насколько тонкие все три панели смартфона.



Неизвестный смартфон в руках Ричарда Ю / Фото из китайских соцсетей

Складные смартфоны уже давно присутствуют в ассортименте Huawei, но это первый случай, когда компания рискнула выпустить телефон с тремя экранами. Конечно, для того, чтобы дисплеи были чрезвычайно тонкими, нужна умная инженерия, иначе толщина смартфона получится слишком большой.

Ранние слухи утверждали, что компания столкнулась с проблемами тепловой и программной оптимизации тройного смартфона, вероятно, из-за его уникального форм-фактора. Это приводит к его задержке. Мы не знаем до сих пор, когда он может выйти.

Камера

Если взглянуть на заднюю панель смартфона, то можно заметить заметный выступ задней камеры. Неизвестно, насколько мощными будут датчики, но судя по толщине корпуса смартфона, места для деталей камеры там не осталось, поэтому она будет ощутимо выступать наружу.

Цена

Если верить более ранним слухам, Huawei изучала способы снизить себестоимость производства смартфона, поскольку только прототип оценивается почти в 5 000 долларов. Учитывая, что производственный тираж может быть небольшим, Huawei может установить цену на этот смартфон на уровне чуть более 4 000 долларов, что более чем вдвое дороже, чем Galaxy Fold 6.