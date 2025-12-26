Блогер смастерил игровой компьютер на базе старого чугунного радиатора викторианской эпохи

Энтузиаст Billet Labs представил неординарный проект игрового ПК, основой которого стал массивный чугунный радиатор викторианской эпохи весом 50 килограммов. Все ключевые компоненты системы размещены непосредственно под этой тяжелой металлической конструкцией.

Сейчас блогер занимается конструированием разветвленной системы медных труб для водяного охлаждения, что впоследствии полностью покроют нижнюю часть компьютера, пишет 24 Канал.

О своем проекте он рассказал на собственной instagram-странице Billet Labs. За ходом проекта можно следить там, а полное видео автор впоследствии выложит на своем YouTube канале.

Как устроен системный блок в старой батарее?

Billet Labs использует настоящий антиквариат – чугунный радиатор викторианского периода, вес которого достигает 50 килограммов.

Уникальность этой сборки заключается в том, что все аппаратные элементы закреплены не внутри корпуса, а под массивным металлическим каркасом батареи.

При перевороте конструкции можно увидеть блок питания, материнскую плату с установленным специальным блоком и графический процессор.

Что дальше?

Мастер уже начал работу над "сантехнической" частью проекта. Основой системы охлаждения станут медные трубы, раскладка которых сейчас продолжается в нижней части радиатора.

Согласно замыслу, в финальном варианте вся нижняя площадь будет заполнена плотным переплетением медных коммуникаций. Это придаст компьютеру стимпанкового вида и обеспечит работу водяного контура охлаждения.

Стоит заметить, что это далеко не первый проект энтузиаста. Ранее он уже демонстрировал свое мастерство во время работы над Wall-Y – компьютером в стимпанковом стиле с водяной системой охлаждения в виде медных трубок.