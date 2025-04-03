Популярный ИИ попросит выполнить часть работы самостоятельно, чтобы поддержать работу мозга

Anthropic запускает специальную версию своего чат-бота, которая будет поощрять студентов к самостоятельному мышлению. Новая функция "Режим обучения" в составе Claude for Education использует сократовский метод, чтобы помочь студентам развить навыки критического мышления, вместо того, чтобы просто давать готовые ответы.

Как это будет работать

В мире, где генеративные чат-боты на основе искусственного интеллекта становятся все более распространенными, идея использования собственного мозга может показаться устаревшей. Однако компания Anthropic из Сан-Франциско стремится изменить это, запустив Claude for Education – новую программу, разработанную специально для высших учебных заведений. Эта особая версия чат-бота Claude предлагает ряд функций, предназначенных для студентов, преподавателей и административного персонала. Одной из ключевых особенностей является "Режим обучения", сообщает 24 Канал со ссылкой на Anthropic.

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Все это работает на основе 3.7 Sonnet, новой модели гибридного мышления компании. Функция "направляет процесс рассуждения студентов, а не предоставляет готовые ответы, способствуя развитию навыков критического мышления", объясняет Anthropic в своем блоге. "Режим обучения" интегрирован в функцию "Проекты", которая позволяет организовывать ваши чаты по конкретным темам, и побуждает студентов частично самостоятельно искать решение, вместо того, чтобы сразу предоставлять им готовый ответ.

Например, в "Режиме обучения" Claude может спросить вас, как бы вы подошли к той или иной проблеме. Он также может использовать сократовский метод, задавая вопросы о том, какие доказательства подтверждают ваш вывод, чтобы углубить понимание.

Запуск "Claude для образования" происходит почти через год после того, как конкурент Anthropic, компания OpenAI, представила ChatGPT Edu. Оба приложения позволяют студентам обсуждать задачи с ИИ, обученным на материалах курса, что способствует более глубокому пониманию. "Claude для образования" доступен для всех пользователей Pro с адресом электронной почты .edu.

"Режим обучения" также позволяет Claude подчеркивать ключевые концепции, выделяя фундаментальные принципы, лежащие в основе конкретных проблем, и предоставлять полезные шаблоны для исследовательских работ, учебных пособий и планов.

Преподаватели могут использовать чат-бота для создания рубрик, соответствующих конкретным результатам обучения, генерации химических уровней сложности, разработки курсов и предоставления индивидуальной обратной связи по студенческим эссе.

Административный персонал может использовать новинку для анализа тенденций зачисления, автоматизации ответов на типичные вопросы по электронной почте и преобразования документов в доступные форматы FAQ.

Anthropic заключила соглашения о полном доступе для кампусов с Лондонской школой экономики и политических наук (LSE), Северо-Восточным университетом и колледжем Шамплейн, где Claude будет доступен всем студентам. Компания также сотрудничает с Internet2 и Instructure, ведущими организациями в сфере образовательных технологий.

Anthropic отмечает, что Северо-Восточный университет стал первым университетом в США, который разработал целый академический план, сосредоточен на ИИ и его применении для будущего обучения. Это первый университет-партнер, который сотрудничает с Anthropic, предоставляя доступ к Claude более 50 000 студентов, преподавателей и сотрудников в 13 глобальных кампусах.

Согласно статистике, 86 процентов студентов университетов во всем мире используют ИИ для помощи в обучении. Это впечатляющая статистика, которая, вероятно, будет иметь далеко идущие последствия в будущем. Поэтому неудивительно, что Anthropic объявляет инициативу, которая может помочь не потерять способность к умственной работе. Единственный вопрос: будут ли этим пользоваться?