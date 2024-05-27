В YouTube Music появился искусственный интеллект, который найдет для вас песню, если вы напоете ее

Чтобы сделать поиск музыки еще более интуитивным, в YouTube Music для Android появилась инновационная функция, которая позволяет пользователям находить песни, просто напевая мелодию. Эта новая функция, являющаяся частью последнего обновления (версия 7.02.51), имеет целью улучшить пользовательский опыт благодаря использованию искусственного интеллекта.

Чтобы получить доступ к этой функции, пользователям нужно нажать на иконку лупы в верхнем правом углу приложения YouTube Music, рядом с изображением микрофона.

Смотрите также Миллионы пользователей Android потеряют возможность рассчитываться смартфоном

Появится новый значок в форме волны, что означает наличие функции поиска по напеванию. Нажав на эту иконку, пользователи попадают на страницу поиска, где им предлагается "воспроизвести, спеть или напеть песню", чтобы идентифицировать трек.

Хотя точность результатов поиска может быть разной, этот инструмент может пригодиться многим пользователям.

Технология, лежащая в основе этой функции, не является абсолютно новой. Она основывается на опции "Напевать для поиска", которая впервые появилась в Поиске Google в 2020 году, и использует функцию "Сейчас играет", которая была доступна на устройствах Pixel.



Новая функция Hum to Search / Фото 9to5google

Эта функция также была интегрирована в приложение YouTube в октябре прошлого года. Используя сложный искусственный интеллект, система сопоставляет напевание пользователя с оригинальной записью, повышая точность идентификации песен.

Новая функция, управляемая искусственным интеллектом, прослушивает информацию от пользователя и сравнивает ее с большой базой данных песен, чтобы найти ближайшее совпадение.

Читайте на сайте Вы должны их установить: 5 приложений, которые должны быть на вашем Android смартфоне

Благодаря этому обновлению YouTube Music теперь выделяется среди других сервисов, поскольку они не имеют похожей функции. Пока неизвестно насколько это повлияет на привлечение новых пользователей, но некоторые точно будут считать ее решающим фактором при выборе потоковой платформы.