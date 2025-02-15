Исследование Microsoft выявило, что использование ИИ убивает навыки критического мышления

Исследователи из Microsoft и Университета Карнеги-Меллона предупреждают, что чем больше вы используете искусственный интеллект, тем больше ухудшаются ваши когнитивные способности. При этом сама корпорация занимается разработкой ИИ и поставляет его в виде чат-бота Copilot, интегрируя во все возможные продукты.

Microsoft предупреждает

Однажды искусственный интеллект может стать настолько хорошим в выполнении задач, а мы настолько зависимыми от его помощи, что наши собственные способности атрофируются. Об этом предупреждает отчет, в котором говорится, что чем больше люди полагаются на инструменты ИИ, тем менее критично они мыслят. Это затрудняет использование навыков, когда они нужны, а ИИ нет под рукой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Microsoft.

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Исследователи опросили 319 работников, чья работа связана с обработкой данных или информации. Их попросили рассказать о том, как они используют инструменты генеративного ИИ на рабочем месте, в частности о конкретных задачах, к которым применялся ИИ, и о том, насколько они были уверены в способности искусственного интеллекта выполнить эту работу. Кроме того, респонденты должны были оценить его фактический результат и подумать над тем, насколько они были уверены в собственной способности выполнить то же самое задание без помощи искусственного интеллекта.

В ходе исследования была выявлена закономерность: чем больше работник был уверен в способности искусственного интеллекта выполнить задачу, тем чаще он чувствовал, что "отпускает руки от руля", или проще говоря перестает контролировать ситуацию, отдавая ее полностью на усмотрение алгоритма.

Участники демонстрировали "потенциал чрезмерного доверия к технологии без должной проверки". Исследование показало, что это особенно актуально для задач с низким уровнем важности, в которых люди, как правило, менее критичны.

Вместе с тем исследователи говорят, что человеку наоборот свойственно "открывать глаза перед простой задачей". Это означает, что даже в такой работе мы начали сдавать позиции и деградировать, что вызывает беспокойство относительно "долгосрочной зависимости и уменьшения самостоятельности в решении проблем".

Чем меньше работники были уверены в способности ИИ выполнить поставленную задачу, тем больше они использовали свои навыки критического мышления. В свою очередь, они, как правило, сообщали о большей уверенности в своей способности оценивать результаты работы искусственного интеллекта и совершенствовать их самостоятельно.

Еще один важный вывод исследования: пользователи, которые имели доступ к генеративным инструментам ИИ, как правило, получали "менее разнообразный набор результатов для одной и той же задачи" по сравнению с теми, кто не имел такого доступа. Это логично: если вы используете инструмент искусственного интеллекта для выполнения задачи, вы будете ограничены тем, что он может сгенерировать на основе своих учебных данных. Эти инструменты не являются машинами с бесконечными идеями, они могут работать только с тем, что у них есть, поэтому получается, что их результаты будут более однородными. Исследователи пишут, что недостаток разнообразных результатов можно интерпретировать как "ухудшение критического мышления" работников.

Исследование не отрицает идею о том, что существуют ситуации, в которых инструменты искусственного интеллекта могут повысить эффективность, но оно поднимает тревожные флажки о цене этих преимуществ. Полагаясь на ИИ, работники начинают терять "мышечную память", которую они развили, выполняя определенные задачи самостоятельно. Они начинают отдавать на аутсорсинг не только саму работу, но и свое критическое отношение к ней, предполагая, что машина с ней справится без ошибок. Поэтому если вы боитесь, что вас заменит искусственный интеллект, но при этом используете его в своей работе без надлежащей проверки результатов и дополнения его работы собственными силами, то вы просто создаете так называемое пророчество, что самосбывается.