Популярность Илона Маска резко упала: большинство американцев относится к нему негативно

Уровень поддержки Илона Маска среди американцев достиг рекордно низкого уровня. Как свидетельствуют обновленные данные агрегированных опросов, собранные статистиком Нейтом Силвером, лишь 39,4% граждан США имеют положительное отношение к миллиардеру, тогда как 52,7% негативное.

Таким образом, общий рейтинг популярности Маска составляет -11 пунктов. Для сравнения: в начале этого года, когда Дональд Трамп снова стал президентом, этот показатель был на уровне -3, а в 2016 году – достигал +29 пунктов, информирует 24 Канал.

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Причинами такого стремительного падения стали неоднозначные действия Маска как главы так называемого Департамента правительственной эффективности (DOGE), через который он проводил масштабное сокращение бюджетов.

Его открытые симпатии к крайним правым кругам также вызвали резкую реакцию общества – в частности, во время празднования инаугурации Трампа Маск выполнил два нацистских приветствия, что стало предметом громкой критики.

На фоне этих событий в США началось движение Tesla Takedown – тысячи демонстрантов мирно протестуют возле дилерских центров производителя электромобилей. Продажи Tesla по всему миру испытывают падение, а некоторые инвесторы открыто выражают недовольство поведением Маска и его отказом сосредоточиться на развитии компании.

После поражения кандидата Брэда Шимеля, которого Маск активно поддерживал на выборах в Верховный суд штата Висконсин, общественное недовольство только возросло. Шимел уступил либеральной кандидатке Сьюзен Кроуфорд, несмотря на попытки Маска повлиять на результаты, включая раздачу чеков на 1 миллион долларов избирателям.

По словам Нейта Силвера, такая динамика может стать политической проблемой и для самого Трампа, рейтинг которого также начал снижаться после неудачного введения глобальных тарифов.

Пока Маск остается в должности, он может быть бременем для Трампа, ведь его популярность еще ниже, чем у президента,

– отмечает Силвер.

Уйдет ли Маск с DOGE в ближайшее время – неизвестно. Однако его политические поражения и кризис репутации Tesla свидетельствуют о серьезных изменениях в отношении общества к миллиардеру, который когда-то считался символом прогресса и инноваций.