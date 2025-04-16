Таким чином, загальний рейтинг популярності Маска становить -11 пунктів. Для порівняння: на початку цього року, коли Дональд Трамп знову став президентом, цей показник був на рівні -3, а у 2016 році – сягав +29 пунктів, інформує 24 Канал.

Дивіться також Хтось зламав світлофори у США і змусив їх говорити дурню голосами Маска і Цукерберга

Причинами такого стрімкого падіння стали неоднозначні дії Маска як очільника так званого Департаменту урядової ефективності (DOGE), через який він проводив масштабне скорочення бюджетів.

Його відкриті симпатії до крайніх правих кіл також викликали різку реакцію суспільства – зокрема, під час святкування інавгурації Трампа Маск виконав два нацистські вітання, що стало предметом гучної критики.

На тлі цих подій у США розпочався рух Tesla Takedown – тисячі демонстрантів мирно протестують біля дилерських центрів виробника електромобілів. Продажі Tesla по всьому світу зазнають падіння, а деякі інвестори відкрито висловлюють невдоволення поведінкою Маска та його відмовою зосередитись на розвитку компанії.

Після поразки кандидата Бреда Шімеля, якого Маск активно підтримував на виборах до Верховного суду штату Вісконсин, громадське невдоволення лише зросло. Шімел поступився ліберальній кандидатці Сьюзен Кроуфорд, попри спроби Маска вплинути на результати, включно з роздачею чеків на 1 мільйон доларів виборцям.

За словами Нейта Сілвера, така динаміка може стати політичною проблемою і для самого Трампа, рейтинг якого також почав знижуватись після невдалого запровадження глобальних тарифів.

Поки Маск лишається на посаді, він може бути тягарем для Трампа, адже його популярність ще нижча, ніж у президента,

– зазначає Сілвер.

Чи піде Маск з DOGE найближчим часом – невідомо. Однак його політичні поразки та криза репутації Tesla свідчать про серйозні зміни у ставленні суспільства до мільярдера, який колись вважався символом прогресу й інновацій.