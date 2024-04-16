Илон Маск придумал радикальное решение, как отсеять ботов на X и вместе с тем заработать денег

Глава компании X Corp. борется с ботами с самого своего прихода к рулю, но безуспешно. Он раз за разом сообщает о новых чистках, снова и снова анонсирует новые шаги, методы и этапы, но российского пропагандистского мусора от этого не становится меньше. Так что Маск, похоже, придумал что-то действительно радикальное, что даже не сравнить с прежними планами взимать плату за саму регистрацию.

Платы за все

Прежде всего напомним, что в Новой Зеландии и на Филиппинах уже некоторое время тестируется плата за пользование X. Любой новый пользователь должен заплатить небольшой ежегодный взнос, чтобы получить возможность создавать сообщения. Но новая идея идет еще дальше.

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Исследователи приложений и сервисов заметили изменения в списке обновлений, которые компания опубликовала 15 апреля. Там в частности упоминается новая политика, согласно которой с новых пользователей теперь будет взиматься небольшая ежегодная плата за выполнение базовых действий, включая предпочтения, добавление в закладки и ответы на сообщения.

Это может показаться вполне логичным, ведь многие боты выбирают методы спама в комментариях, подбрасывая туда якобы новости с аналитикой, приправленной громкими заголовками. Однако непонятно, каким образом платные закладки могут выгнать ботов.

Илон Маск прокомментировал эту новость, сказав, что денежный сбор с новых пользователей – это "единственный способ сдержать неустанный натиск ботов". Однако при этом он пишет не о предпочтениях, комментариях и закладках, а о самом факте написания твитов.

К сожалению, небольшая плата за доступ к написанию для новых пользователей - единственный способ сдержать непрерывный натиск ботов. Нынешние ИИ (и фермы троллей) легко проходят проверку "бот ли вы",

– пишет Маск.

Будет ли эффективным такой подход? Покажет разве что глобальная статистика, которую мы сможем получить еще нескоро. Но учитывая то, какие колоссальные деньги вкладывают Россия и Китай в свою пропаганду, в том числе и покупая синие галочки верификации для продвижения в лентах, им будет несложно заплатить несколько дополнительных долларов за то, чтобы продолжить распространять свои вымышленные "новости" и противоречивые комментарии.

Что можно сказать точно, так это то, что реализация этой политики увеличит доходы X, которые истощаются все больше из-за постоянного оттока пользователей и нестабильной ситуации с рекламодателями. По данным Bloomberg, в 2023 году X заработал 2,5 миллиарда долларов дохода, что соответствует примерно 600 миллионам долларов ежеквартального дохода от рекламы по сравнению с 1 миллиардом долларов, который был нормой до прихода Маска.

Однако этот же шаг может отпугнуть новых реальных пользователей, которые захотят начать пользоваться сервисом, но не сделают этого, поскольку не захотят платить. Поэтому однажды на X могут остаться только старые аккаунты и боты.