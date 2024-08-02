Маск заключил сделку с президентом Венесуэлы: если проиграет – Мадуро бесплатно летит на Марс

Илон Маск снова жаждет боя. С Марком Цукербергом у него ничего не получилось, и теперь он переключился на венесуэльского президента Николаса Мадуро, который недавно объявил себя победителем очередных выборов, вызвав масштабные протесты.

Что происходит

Венесуэла находится в центре политических потрясений. В понедельник Национальный избирательный совет, который принял решение объявить победителем президентских выборов Николаса Мадуро, отказался обнародовать любую информацию о результатах голосования. Люди возмущены, ведь самим избирательным советом руководят члены Единой социалистической партии страны, которую также возглавляет Мадуро.

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Сторонники же оппонента Мадуро, дипломата в отставке Эдмундо Гонсалеса, утверждают, что имеют данные экзит-полов и подсчета голосов, которые свидетельствуют именно о его победе.

Илон Маск, который в последние годы не сдерживается в своих высказываниях, опубликовал несколько постов на своей платформе X, в которых заявил, что Мадуро совершил "серьезные фальсификации на выборах", назвал его диктатором, а также сравнил с ослом, позже извинившись перед ослами, что сравнил их с Мадуро. Кроме того, как пишут журналисты, алгоритмы соцсети продвигали и другие твиты, которые утверждали то же, в ленты пользователей.

Это привело к тому, что президент Венесуэлы вспомнил Маска на национальном телевидении и вызвал его на бой в понедельник.

Социальные сети создают виртуальную реальность, а кто контролирует виртуальную реальность? Наш новый заклятый враг, знаменитый Илон Маск. Ты хочешь бороться? Давай сделаем это. Илон, я готов. Я не боюсь тебя, Илон Маск. Давай сразимся, где захочешь,

– сказал Мадуро.

В среду Маск написал, что он принимает вызов и даже подсластит сделку: "Если я выиграю, он уйдет в отставку с должности диктатора Венесуэлы. Если он выиграет, я даю ему бесплатный билет на Марс", – добавил миллиардер позже под другой публикацией.

Если этот бой даже состоится (а он не состоится), и Маск проиграет, Мадуро, конечно же, не сможет полететь на Красную планету в ближайшее время. Ведь до того, как человечество полетит к Марсу (если вообще полетит), нам нужно осуществить миссии на Луну, построить там колонию, разработать корабли к Марсу и провести еще целую кучу другой работы. Это требует десятилетий усилий. Николасу Мадуро сегодня 61 год. Вряд ли он доживет до колонизации Марса.