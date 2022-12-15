Twitter будет продавать данные пользователей

Давно не секрет, что большая часть дохода корпораций, особенно владелиц соцсетей и сервисов, приходится на торговлю данными пользователей. Судя по всему, Twitter до сих пор такого не делал, потому что Илон Маск собрался зайти в этот бизнес.

Отказаться от этого пользователи не смогут даже заплатив за подписку. Кроме того, Twitter Blue удаляет из ленты только половину рекламы, а не всю.

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Что известно

Согласно последним утечкам, соцсеть планирует изменить правила конфиденциальности таким образом, что пользователям придется согласиться на сбор и обработку персональных данных, которые затем будут использованы для таргетинга рекламы. Проще говоря, компания будет продавать данные рекламодателям, чтобы те могли настроить таргетинг по разным показателям – возрасту, полу, расположению, интересам и предпочтениям, расе, религиозным убеждениям и тому подобное.

Интересно, что другие платформы социальных сетей дают пользователям возможность отказаться от сбора таких данных, в то время как Twitter якобы хочет сделать это условие обязательным – без согласия на сбор пользоваться ресурсом станет невозможно.

Сначала компания будет тестировать нововведения на 1% пользователей в США, чтобы оценить их реакцию. Однако какой бы она ни была, Илон Маск рано или поздно столкнется с правилами App Store, непосредственно запрещающими подобные действия со стороны разработчиков приложений. Сегодня iOS имеет специальные настройки конфиденциальности, запрашивающие разрешение пользователя на сбор данных. Без него приложения не имеют возможности получать информацию.

Это условие, кстати, раньше сильно навредило компании Meta, которая торгует данными пользователей, вероятно, больше всех в мире. Она лишилась значительных доходов, поскольку владельцы iPhone и других устройств Apple отказывались от сбора информации.

Понятно, что новое решение призвано увеличить доходы социальной сети. Маск с первых же дней своего руководства взялся уменьшать расходы и планировать увеличение прибыли. Большие надежды он возлагает на платную подписку Twitter Blue, цена которой выросла с 5 до 8 долларов.