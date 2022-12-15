Відмовитися від цього користувачі не зможуть, навіть заплативши за підписку. Крім того, Twitter Blue видаляє зі стрічки лише половину реклами, а не всю.

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Що відомо

Згідно з останніми витоками, соцмережа планує змінити правила конфіденційності таким чином, що користувачам доведеться погодитися на збір та обробку персональних даних, які потім будуть використані задля націлювання реклами. Простіше кажучи, компанія продаватиме дані рекламодавцям, щоб ті могли налаштувати таргетинг за різними показниками – віком, статтю, розташуванням, інтересами та вподобаннями, расою, релігійними переконаннями тощо.

Цікаво, що інші платформи соціальних мереж дають користувачам можливість відмовитися від збору таких даних, тоді як Twitter нібито хоче зробити цю умову обов'язковою – без згоди на збір користуватись ресурсом стане неможливо.

Спочатку компанія тестуватиме нововведення на 1 відсотку користувачів у США, щоб оцінити їхню реакцію. Однак, якою б вона не була, Ілон Маск рано чи пізно зіткнеться з правилами App Store, які безпосередньо забороняють подібні дії з боку розробників додатків. Сьогодні iOS має спеціальні налаштування конфіденційності, які запитують дозволу користувача на збір даних. Без нього додатки не мають можливості отримувати інформацію.

Ця умова, до речі, раніше сильно нашкодила компанії Meta, яка торгує даними користувачів чи не найбільше в світі. Вона втратила значні доходи, оскільки власники iPhone та інших пристроїв Apple відмовлялися від збору інформації.

Зрозуміло, що нове рішення покликане підвищити доходи соціальної мережі. Маск із перших же днів свого керівництва взявся зменшувати витрати та планувати збільшення прибутків. Великі надії він покладає на платну підписку Twitter Blue, ціна якої зросла з 5 доларів до 8.