xAI Илона Маска поглотила его социальную сеть X

Илон Маск объявил о неожиданном слиянии своей компании xAI, которая занимается искусственным интеллектом, с социальной сетью X, которую он приобрел в 2022 году. В результате сделки xAI получила X за 33 миллиарда долларов, тогда как общая капитализация xAI после сделки достигла 80 миллиардов долларов.

Маск уточнил, что с учетом долга в 12 миллиардов долларов бизнес X сейчас оценивается в 45 миллиардов долларов. Сделка между xAI и X была осуществлена через обмен акциями, без фактического движения денежных средств. Обе компании уже имели общих инвесторов до слияния, что упростило процесс переговоров, рассказывает 24 Канал.

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Объединенная структура получила название XAI Holdings, а ее совокупные активы (без учета долга) превышают 100 миллиардов долларов, как отмечает Bloomberg. Финансовую поддержку сделки обеспечивал Morgan Stanley.

Сотрудничество между X и xAI наблюдалось еще до официального слияния. Маск использовал данные социальной сети X для обучения чат-бота Grok от xAI, который стал доступным для подписчиков определенного уровня. Кроме того, он свободно распределял между компаниями вычислительные ресурсы, включая ускорители Nvidia.

Будущее xAI и X тесно связано. Сегодня мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислений, распространения и структурирования данных . Это откроет невероятный потенциал, объединяя передовые возможности искусственного интеллекта xAI с широким охватом X,

– заявил Маск в своей социальной сети.

Кто будет управлять XAI Holdings?

Одной из крупнейших сторонниц сделки на прошлой неделе была генеральный директор X, Линда Яккарино. Менее понятно, что слияние означает для ее будущего во главе компании. Маск не объявил о корпоративной структуре XAI Holdings, и неизвестно, кто будет руководить новой объединенной компанией, хотя сам Маск кажется наиболее вероятной кандидатурой.

Возможно, Яккарино останется руководить X как бизнес-единицей в новой компании, но слияния часто бывают беспорядочными и могут потребовать значительных изменений в распределении ролей. Неизвестно также насколько тесно Маск объединит операции X и xAI. На то, чтобы лучше понять, как все будет происходить, понадобится время.

Пока же по оценкам аналитиков, ожидается, что социальная сеть X увеличит рекламные доходы в США, по крайней мере до конца этого года.