"Надеюсь, серверы не расплавятся": Маск говорит о "рекордном максимуме" пользователей Twitter

Илон Маск, похоже, все еще способен привлекать аудиторию только своим именем. По его же собственному заявлению, после закрытия соглашения о покупке Twitter использование соцсети находится на рекордно высоком уровне.

Соответствующее заявление новый владелец компании сделал, вероятно, для рекламодателей в надежде вернуть их на платформу. Документы, полученные источником, показывают, что за неделю с момента закрытия сделки рост количества пользователей, которые могут быть монетизированы, ускорился до более 20 процентов.

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Что известно

Согласно последним данным, которые были переданы маркетинговому отделу Twitter для взаимодействия с рекламодателями, с момента прихода нового владельца соцсеть добавила более 15 миллионов пользователей, пересекая отметку в четверть миллиарда. При этом тенденция якобы наблюдается по всему миру.

"Использование Twitter на рекордно высоком уровне. Надеюсь, что серверы не расплавятся!"

В то время как пользователи, возможно, не бегут из Twitter массово, рекламодатели бегут. В другом твите в пятницу Маск заявил, что компания испытала "массовое падение доходов" из-за "групп активистов, оказывающих давление на рекламодателей". Сообщения о вероятном резком всплеске расистских и ненавистнических твитов после его поглощения напугали рекламодателей. Впоследствии Twitter заявил, что это вызвано скоординированными "кампаниями троллинга".

В распространенном в понедельник FAQ для рекламодателей говорится, что "уровень языка ненависти остается в пределах исторических норм, составляя от 0,25 до 0,45% твитов в день среди сотен миллионов". Компания пока ничего не меняла в своем подходе к модерированию контента.