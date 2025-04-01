Илон Маск пытается захватить NASA и заставить отменить высадку на Луну

Илон Маск, известный своими амбициозными космическими проектами, стремится расширить свое влияние на NASA. Несмотря на то, что его компания SpaceX уже является крупным подрядчиком агентства, Маск стремится изменить приоритеты NASA, сосредоточив их на колонизации Марса, а не на возвращении на Луну.

Планы Маска относительно NASA

Журналисты узнали, что Илон Маск активно работает над тем, чтобы получить больше влияния на NASA и убедить агентство отказаться от программы Artemis, которая предусматривает сначала полеты, а затем высадку астронавтов на Луну. Миллиардер, который недавно пришел к власти в США, считает, что ресурсы агентства следует направить на подготовку к полету на Марс. Самое интересное, что мы уже не впервые слышим о подобных намерениях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

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В начале года, еще до того, как Дональд Трамп официально вступил в должность, Маск раскритиковал планы NASA, предполагая, что программа "Артемида" движется слишком медленно и слишком зависит от подрядчиков, которые стремятся получить государственные контракты по самым выгодным ценам и менее заинтересованы в достижении результатов.

Сначала это происходило в частных разговорах, а потом перешло в публичную плоскость, когда Илон вышел на публику в своей соцсети X, заявив, что "архитектура Artemis крайне неэффективна, поскольку это программа, которая максимизирует рабочие места, а не максимизирует результаты". После этого он добавил, что человечество летит "прямо на Марс", а Луна лишь "отвлекает" нас от действительно важной цели – его цели.

Теперь он имеет власть и еще большее влияние, поэтому может наращивать свои усилия по отмене миссий Artemis в пользу своих собственных попыток доставить человека на Марс. Коррупция и конфликт интересов? Нет, не слышали.

По информации Wall Street Journal, вероятное назначение миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на должность администратора NASA может способствовать реализации планов Маска. Эти двое дружат уже давно, с тех пор SpaceX впервые запустила Айзекмана в космос. Они уже обсуждали возможность совместной работы над доставкой людей на Марс. Добавьте сюда тот факт, что Дональд Трамп и сам неоднократно говорил о полете к Марсу, игнорируя планы по Луне, и мы получаем гораздо большие шансы сначала оказаться на Красной планете, чем на спутнике.

Влияние Маска на NASA

Джаред Айзекман был номинирован президентом Дональдом Трампом на должность следующего администратора NASA, но еще не вступил в должность. Главным образом потому, что он до сих пор не прошел процесс утверждения Сенатом США. Исторически сложилось так, что в среднем от номинации до утверждения проходит в среднем более 80 дней, но может длиться и дольше. Мы уже некоторое время видим, как через эти утверждения проходят кандидаты на другие должности в правительстве, поэтому до Айзекмана еще просто не дошла очередь.

Влияние Маска на NASA уже ощущается. Его так называемый "Департамент правительственной эффективности" привел к массовым увольнениям в агентстве. Возможность увольнять любого по собственному желанию является серьезным рычагом влияния. Кроме того, Белый дом рассматривает возможность отмены программы SLS, ракеты, предназначенной для полетов на Луну.

Перераспределение средств в пользу марсианской программы может принести значительные выгоды SpaceX, которая уже давно разрабатывает ракету Starship для межпланетных путешествий. Маск также стремится ослабить Федеральное управление гражданской авиации, которое контролирует безопасность полетов.

Несмотря на амбиции Маска, NASA пока не отказалось от планов возвращения на Луну. Однако его влияние может осложнить реализацию этой программы.