Илон Маск назвал вероятную причину взрыва Starship на площадке Starbase

SpaceX снова оказалась в центре внимания после недавнего взрыва прототипа Starship во время статических огневых испытаний на базе Starbase в Техасе. Основатель компании Илон Маск поделился результатами предварительного расследования, назвав вероятную причину аварии, и заверил, что решение проблемы не займет много времени.

Как отметил Илон Маск в своей заметке на платформе X, предварительное расследование указывает на неисправность в резервуаре высокого давления, расположенном в композитной оболочке грузового отсека космического корабля Starship, информирует 24 Канал.

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Проблемой была неисправность в резервуаре высокого давления / Скриншот с X

Этот резервуар должен был быть заполнен азотом высокого давления, чтобы предотвратить коллапс во время расхода топлива, но в ходе испытаний он разорвался из-за давления, которое было меньше чем максимально допустимые значения. По словам Маска, если эта гипотеза подтвердится дальнейшим расследованием, это будет первый случай такой проблемы в истории Starship в ее текущей конфигурации.

К счастью, решение этого вопроса, по словам Маска, должно быть достаточно простым, что теоретически позволит SpaceX быстро подготовить новый прототип Starship к следующим испытаниям. Важно также, что ракета-носитель Super Heavy не была вовлечена в этот инцидент и осталась неповрежденной.

Относительно разрушенной наземной инфраструктуры, SpaceX имеет основную стартовую площадку для возобновления тестирований, пока поврежденная ремонтируется. По графику следующий этап испытаний должен был состояться в конце июня, но официального объявления о возобновлении тестов после недавней аварии пока нет.

Детали прошлого инцидента на Starbase

Напомним, что взрыв Starship произошел поздно вечером 18 июня 2025 года (в Украине было 7 часов утра 19 июня), примерно в 23:00 по центральному времени (CT), на тестовой площадке Massey's Testing Center в Starbase, штат Техас.

Таймлепс взрыва Ship 36 – смотрите видео:

Инцидент прервал подготовку к статическому огневому испытанию корабля Ship 36, которое должно было стать частью десятого тестового полета. По данным NASASpaceflight, взрыв произошел еще до начала теста, примерно через 30 минут после начала загрузки топлива.

Площадка продолжала гореть даже через два часа после происшествия, а местные пожарные службы прибыли на место для реагирования.