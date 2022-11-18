Илон Маск вернул в Twitter дистанционку и восстановил на работе некоторых сотрудников

Еще до того, как истек срок установленный Илоном Маском для сотрудников, которые обязались придерживаться "чрезвычайно жесткого" графика работы в офисе, он смягчил свою позицию относительно удаленной работы. Это может свидетельствовать о том что он обеспокоен темпами увольнений работников в компании.

Маск, который ранее заявлял, что он категорически против удаленной работы, в четверг поделился с сотрудниками Twitter письмом, где сообщил, что работать удаленно таки можно.

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Он согласился, что сотрудники имеют право работать удаленно – для этого понадобится одобрение руководителя и регулярное, желательно еженедельное, минимум ежемесячное посещение встреч в офисе.

Как дела в Twitter

Недавно Маск попросил сотрудников официально заявить, готовы ли они продолжать работать в компании – обязательство, которое будет содержать "сверхурочную с высокой интенсивностью". На ответ у сотрудников было 2 суток.

Форма содержала только один возможный вариант ответа: "Да". Всем, кто не принял форму до установленного срока, было сказано, что они будут уволены из компании с трехмесячным выходным пособием.

Важная встреча

Известно, что Маск собрал ключевых сотрудников на встрече, когда приближался крайний срок его ультиматума. Оказалось, что немало важных работников проигнорировало его опросник. На встрече глава Twitter спросил работников о предложениях относительно будущего Twitter. Маск также вернул лидеров нескольких отделов, в том числе одного из команды доверия и безопасности Twitter, и поручил им попытаться убедить сотрудников остаться.

Ультиматум от Маска поступил менее чем через две недели после того, как он уволил 50% рабочей силы Twitter. Многие работники Twitter проконсультировались с юристами, чтобы определить, что им делать. Форма не содержала почти никаких подробностей о выходном пособии, и не сразу было понятно, получат ли работники правовую защиту, которая позволит им сохранить права на акции или сохранить страховое покрытие.