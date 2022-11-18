Маск, який раніше заявляв, що він категорично проти віддаленої роботи, в четвер поділився зі співробітниками Twitter листом, де повідомив, що працювати віддалено таки можна.

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Він погодився, що співробітники мають право працювати віддалено – для цього знадобиться схвалення керівника і регулярне, бажано щотижневе, мінімум щомісячне відвідування зустрічей в офісі.

Як справи у Twitter

Нещодавно Маск попросив співробітників офіційно заявити, чи готові вони продовжувати працювати в компанії – зобов'язання, яке буде містити "понаднормову з високою інтенсивністю". На відповідь у співробітників було 2 доби.

Форма містила тільки один можливий варіант відповіді: "Так". Всім, хто не прийняв форму до встановленого терміну, було сказано, що вони будуть звільнені з компанії з тримісячною вихідною допомогою.

Важлива зустріч

Відомо, що Маск зібрав ключових співробітників на зустрічі, коли наближався крайній термін його ультиматуму. Виявилося, що чимало важливих працівників проігнорувало його опитувальник. На зустрічі глава Twitter запитав працівників про пропозиції щодо майбутнього Twitter. Маск також повернув лідерів кількох відділів, у тому числі одного з команди довіри й безпеки Twitter, і доручив їм спробувати переконати співробітників залишитися.

Ультиматум від Маска надійшов менш ніж через два тижні після того, як він звільнив 50% робочої сили Twitter. Багато працівників Twitter проконсультувалися з юристами, щоб визначити, що їм робити. Форма не містила майже ніяких подробиць про вихідну допомогу, і не відразу було зрозуміло, чи отримають працівники правовий захист, який дозволить їм зберегти права на акції або зберегти страхове покриття.

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