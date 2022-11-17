Маск хочет выпустить в этом году 100 электрических грузовиков Tesla Semi: когда старт продаж

После пяти лет ожидания Tesla наконец-то начала серийное производство электрического грузовика Tesla Semi. Источники сообщают, что компания хочет еще до конца 2022 года выпустить и продать 100 машин – это больше, чем ожидалось.

Tesla строит производственную линию для грузовиков Semi в новом здании недалеко от Gigafactory в Неваде. Установленное на заводе производственное оборудование рассчитано примерно на пять электрических грузовиков в неделю. Это дает только 260 машин в год, но Tesla всегда планировала перейти на более высокие объемы производства на Gigafactory в Техасе. Ранее автопроизводитель заявлял о желаемых 50 000 единицах в год уже в 2024 году.

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Что известно

Новые данные поступили из разворачивающегося вокруг Tesla судебного процесса. Робин Денхолм, глава правления компании, давала показания и обнародовала информацию о том, что Tesla планирует выпустить 100 грузовиков Tesla Semi в этом году.

Tesla, например, может выпустить 100 грузовиков с полуприцепами в этом году,

– сказала Денхольм, чьи слова цитирует The Wall Street Journal.

Доставку Tesla Semi планируют провести уже 1 декабря, пишет издание Electrek, и по этому случаю компания даже организует отдельное мероприятие, хотя большинство подобных не так давно упразднила. Tesla не подтверждала эту информацию официальными заявлениями, однако руководитель отдела по связям с инвесторами Tesla Мартин Виеха подтвердил это в своем твите.

Также сообщается, что производство Semi началось еще в октябре. Ввиду этого, не исключено, что на презентации Tesla появится уже с несколькими десятками грузовиков.