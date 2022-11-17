Tesla будує виробничу лінію для вантажівок Semi в новій будівлі недалеко від Gigafactory в Неваді. Встановлене на заводі виробниче обладнання розраховане приблизно на п'ять електричних вантажівок на тиждень. Це дає лише 260 машин на рік, але Tesla завжди планувала перейти на вищі обсяги виробництва на Gigafactory в Техасі. Раніше автовиробник заявляв про бажані 50 000 одиниць на рік вже у 2024 році.

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Що відомо

Нові дані надійшли від судового процесу, що зараз розгортається довкола Tesla. Робін Денхолм, голова правління компанії, давала свідчення й оприлюднила інформацію про те, що Tesla планує випустити 100 вантажівок Tesla Semi в цьому році.

Tesla, наприклад, може випустити 100 вантажівок з напівпричепами в цьому році,

– сказала Денхольм, чиї слова цитує The Wall Street Journal.

Доставку Tesla Semi планують провести вже 1 грудня, пише видання Electrek, і з цієї нагоди компанія навіть організує окремий захід, хоча більшість подібних не так давно скасувала. Tesla не підтверджувала цю інформацію офіційними заявами, однак керівник відділу зв’язків з інвесторами Tesla Мартін Вієха підтвердив це у своєму твіті.

Також повідомляється, що виробництво Semi почалося ще у жовтні. З огляду на це, не виключено, що на презентації Tesla з'явиться вже з кількома десятками вантажівок.