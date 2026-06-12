Илон Маск стал первым в мире триллионером после исторического выхода SpaceX на биржу

Илон Маск установил новый финансовый рекорд, которого ранее не достигал ни один предприниматель. Ключевую роль в этом сыграла одна из его самых амбициозных компаний, привлекшая беспрецедентное внимание инвесторов.

Предприниматель Илон Маск официально стал первым человеком в истории,, чье состояние превысило отметку в 1 триллион долларов. Это произошло после рекордного первичного размещения акций компании SpaceX,, о чем сообщает Reuters.

Как SpaceX сделала Маска первым человеком с состоянием более 1 триллиона долларов?

Компания привлекла 75 миллиардов долларов во время IPO, что стало одним из крупнейших выходов на биржу в истории технологического сектора. До проведения размещения журнал Forbes оценивал состояние Маска примерно в 780 миллиардов долларов, что уже значительно превышало капитал любого другого бизнесмена мира.

По расчетам Reuters, после начала торгов акциями SpaceX общая стоимость активов Маска превысит 1,1 триллион долларов. Основу его богатства теперь составляет доля в SpaceX, оцененная примерно в 866 миллиардов долларов. В эту сумму также входят активы в Tesla и других компаниях предпринимателя, а также акции, которые постепенно переходят в его собственность в соответствии с условиями компенсационных программ.

Сегодня бизнес-империя Маска охватывает сразу несколько отраслей – автомобилестроение, космос, искусственный интеллект, социальные сети и нейротехнологии.

Широкую популярность он завоевал благодаря компаниям Tesla и SpaceX. В 2022 году предприниматель дополнительно усилил свое влияние после приобретения социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Сделка дала ему прямой канал связи с сотнями миллионов пользователей и превратила его в одного из самых влиятельных участников политических и общественных дискуссий.

Помимо Tesla и SpaceX, Маск также является соучредителем ряда других компаний, среди которых The Boring Company, занимающаяся строительством транспортных туннелей, и Neuralink, разрабатывающая мозговые имплантаты.

Его путь к вершине начался далеко от Кремниевой долины. Маск родился в Претории в Южной Африке,, а в 1997 году окончил Пенсильванский университет в США.

Почему инвесторы продолжают ставить на Маска

По мнению многих аналитиков, феномен Маска уже давно выходит за пределы традиционных финансовых показателей.

Старший стратег компании Renaissance Capital Метт Кеннеди отметил, что инвесторы фактически делают ставку не только на бизнес-модель SpaceX, но и лично на ее основателя.

«Подобно Tesla, SpaceX — это ставка на Илона Маска», – подчеркнул Кеннеди.

Эксперт добавил, что рыночная капитализация в диапазоне от 1,5 до 2 триллионов долларов практически не вписывается в классические методы оценки компаний.

–, Именно поэтому на Уолл-стрит все чаще говорят о так называемой «премии Илона Маска» — дополнительной стоимости бизнеса, которую инвесторы готовы платить благодаря вере в его способность реализовывать чрезвычайно амбициозные проекты.

Из-за масштабов его влияния аналитики даже придумали отдельный термин – «Muskonomy». Им описывают экосистему компаний и проектов, которые прямо или косвенно связаны с Маском.

, Не только восхищение, но и критика

Несмотря на рекордные достижения, деятельность предпринимателя регулярно вызывает споры.

Tesla неоднократно становилась объектом судебных процессов и конфликтов с акционерами. Одной из самых громких тем последних лет стал компенсационный пакет Маска, который в свое время оценивали в 56 миллиардов долларов.

, Некоторые эксперты также выражают обеспокоенность из-за концентрации слишком большого влияния в руках одного человека. Критики говорят о рисках для корпоративного управления и возможных конфликтах интересов, а также о чрезмерной зависимости крупных компаний от личных решений одного руководителя.

Немало дискуссий вызвала и политическая активность Маска. Особенно много внимания привлекло его сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом и участие в деятельности Департамента эффективности правительства (DOGE). Впоследствии между ними возникли публичные разногласия по поводу государственной политики и бюджетных расходов, хотя в последнее время обе стороны демонстрируют более примирительный тон.

«Эдисон нашего времени»

Несмотря на споры, значительная часть инвесторов продолжает рассматривать Маска как одного из самых выдающихся предпринимателей современности.

Бывший вице-президент General Motors Боб Лутц заявил, что именно Маск вернул миру уважение к американской инженерной школе в автомобильной отрасли.

«Он восстановил уважение мира к американской изобретательности в автомобильной инженерии», — сказал Лутц, –.

Не менее громкой стала оценка генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона. Несмотря на многолетние юридические споры между компаниями, банкир в последнее время начал открыто восхищаться предпринимателем.

Во время недавнего разговора с Маском Даймон заявил: «Илон – это Эдисон нашего времени».

Ранее он также назвал бизнесмена «нашим Эйнштейном». В результате выхода SpaceX на биржу Маск не только обновил собственный рекорд, но и создал новый ориентир для мирового бизнеса. Впервые в истории человечества состояние одного человека превысило отметку в 1 триллион долларов,, а разрыв между ним и ближайшими конкурентами стал беспрецедентным.