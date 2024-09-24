Убийца общественного транспорта: Маск рассказал, сколько будет стоить поездка в его роботакси

Tesla готовится к презентации своего роботакси, которое будет перевозить людей, не пользуясь услугами водителей-людей. Хотя компания до сих пор не выпустила полноценный автопилот, Илон Маск уже говорит о том, сколько будут стоить такие поездки, отмечая, что эра автобусов в составе общественного транспорта подходит к концу.

Цена роботакси

Илон Маск утверждает, что услуги нового такси без водителей будут такими же дешевыми, как и поездка на автобусе. Более того, последние, по мнению миллиардера, вообще "не будут нужны" нам, когда Tesla "развернет бесконтрольное полное самоуправляемое вождение". Но возможно ли это? Издание Electrek посчитало эту "масковскую" математику.

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Эти заявления появились в рамках комментария Маска о том, что электрические автобусы якобы не работают в холодном климате. Он заявил: если электробусы имеют проблемы зимой, то они просто не были спроектированы для этого. Но безусловно, они способны работать в холодном климате, если должным образом спроектированы.

После этого он сказал, что "Tesla может хорошо работать даже за Полярным кругом", и в следующем предложении начал говорить о роботакси:

Кроме того, автобусы не понадобятся, когда Tesla развернет полное автономное вождение без присмотра, поскольку они будут доставлять людей из точки в точку по цене, подобной стоимости автобусного билета,

– сказал глава компании.

Цена общественного транспорта

Итак, цена на проезд автобусом будет стоить примерно так же, как билет на автобус. Для проверки этого утверждения Electrek взяли нью-йоркский проездной на метро, который покрывает как местные автобусы, так и метро. Он стоит 132 доллара в месяц.

По некоторым данным, которые приводит издание, средняя ежедневная поездка транзитом в городе составляет 13 миль (почти 21 километр). Это 0,34 доллара за милю или 0,15 доллара за километр.

Возможная цена поездки в Tesla Robotaxi

После того как Маск впервые объявил о планах Tesla запустить услугу автономного вождения с использованием имеющихся электромобилей (услуга, известна как Ride-sharing, когда владелец электрокара отправляет свой электрокар работать в качестве такси, пока машина ему не нужна), исследования Университета Вирджинии и Техасского университета в Остине попытались оценить стоимость такой услуги. Авторы исследования пришли к выводу, что автономные поездки на Tesla Model 3 будут стоить около 0,663 доллара за милю.

Это примерно вдвое дороже, чем проезд в общественном транспорте Нью-Йорка, но значительно дешевле, чем поездка на Uber, которая обычно колеблется между 1 или 2 долларами за милю, если только не используется пиковая цена в особые периоды.

Не стоит верить всему, что говорит Маск

Конечно, пока все это лишь предположение, поскольку расчеты университетских ученых проводились несколько лет назад, а Tesla с тех пор сделала большой шаг вперед в технологии своих батарей, объемах потребления энергии и других аспектах, которые могут составлять цену одной поездки. В конце, университеты говорили о совсем другой модели автомобиля, а мы до сих пор не знаем характеристик Robotaxi и какие у него расходы энергии.

Сейчас можно сказать, что Илону Маску виднее, но вспоминая его предыдущие заявления, огромная часть которых просто не сбывается, стоит воспринимать любые обещания с большой долей скепсиса до тех пор, пока все не будет реализовано на практике.

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