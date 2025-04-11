Илона Маска обвиняют в тайном контроле над NASA․ Конгресс начинает расследование

Конгрессмены из Демократической партии США подозревают, что Илон Маск злоупотребляет своим влиянием на NASA. По их мнению, он может использовать космическое агентство для собственного обогащения и продвижения SpaceX. Новое расследование попытается раскрыть этот вопрос.

NASA на службе у SpaceX

Хотя кандидат на должность руководителя NASA Джаред Айзекман на днях дал четко понять, что его приоритетом является космическое агентство и интересы государства, а не дружба с Илоном Маском, демократы в Палате представителей Конгресса США в этом сомневаются. Они инициировали расследование потенциального конфликта интересов, связанного с деятельностью Маска, генерального директора компании SpaceX, которая является главным подрядчиком NASA. Главный вопрос – использует ли миллиардер государственное космическое агентство для собственной финансовой выгоды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Источник сообщает, что конгрессмены Максвелл Алехандро Фрост (от Флориды) и Джерри Коннолли (от Вирджинии) обратились к главному юристу NASA Айрис Лан с запросом предоставить документы, которые могли бы подтвердить или опровергнуть влияние Маска на получение государственных контрактов. Они указывают на возможность того, что Маск, как глава SpaceX, имел доступ к чувствительной информации о конкурентах и мог этим воспользоваться, чтобы обеспечить своей компании несправедливое преимущество в получении заказов.

Стоит отметить, что сотрудники так называемого Департамента правительственной эффективности (DOGE), который фактически подчиняется Маску, получили беспрепятственный доступ к объектам NASA в режиме 24/7, включая апартаменты администратора агентства. В письме, направленном временной администраторке NASA Джанет Петро, конгрессмены заявили, что агентство позволило непроверенным лицам зайти слишком далеко, пренебрегая собственными стандартами безопасности. DOGE, как известно, имеет полномочия увольнять любого по собственному решению, а потому это дает большие возможности для коррупции и шантажа: работники космического агентства могут сознательно или бессознательно отдавать предпочтение SpaceX просто из страха быть уволенными.

Законодатели подчеркивают, что до сих пор не известно, проводилась ли проверка относительно конфликта интересов. SpaceX может получать преференции в распределении государственных средств. По данным Axios, компания Маска получила более 15 миллиардов долларов от NASA, а после инаугурации Дональда Трампа еще полмиллиарда долларов.

Маск уже получил крупные контракты от NASA и имеет шансы на еще больше заказов. Его контроль над операциями без соблюдения законов о самоотводе приносит прямую выгоду его бизнесу,

– заявили Фрост и Коннолли.

На этом фоне растет беспокойство и относительно будущего руководства NASA. Ожидается, что Джаред Айзекман, миллиардер и бывший пилот истребителя, который дважды летал в космос на борту кораблей SpaceX, будет скоро утвержден на должность постоянного администратора агентства. Он никогда не работал в NASA, но имеет тесную связь со SpaceX, что вызывает дополнительные подозрения в конфликте интересов.

На слушаниях он заявил, что не собирается прислушиваться к взглядам Маска (в частности, к его стремлению отменить миссию на Луну в пользу полетов к Марсу), но никто не может гарантировать, что он сказал правду.

В письме к главному юристу NASA Айрис Лан от 12 марта Айзекман уверял, что в случае возникновения конфликта интересов он проконсультируется с этическим советником агентства и примет необходимые меры – от самоотвода до продажи активов.

Не известно, сколько продлится расследование относительно возможного конфликта интересов Маска.