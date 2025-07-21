Главный научный центр Британии просит Илона Маска добровольно отменить свое членство

Конфликт между Илоном Маском и научным учреждением Великобритании достиг критической точки. Действия миллиардера вызвали острую реакцию в академических кругах.

Почему старейшая научная академия мира выступила против миллиардера?

В центре этой истории оказалось Королевское общество – старейшая национальная научная академия не только Великобритании, в и мира. Она основана в 1660 году, а членство в ней считается огромной честью. Среди ее бывших членов были Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин и Альберт Эйнштейн. Илон Маск вошел в этот элитный клуб еще в 2018 году за достижения в области космических путешествий и электромобилей. Но теперь его просят уйти, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Недавно более 2700 ученых, среди которых были и нобелевские лауреаты, подписали открытое письмо с требованием изгнать Маска. Его обвинили в нарушении кодекса поведения общества из-за распространения необоснованных теорий заговора и дезинформации на его социальной платформе X, в частности по COVID-19 и вакцин.

Ситуацию осложнила и политическая деятельность миллиардера, а именно его участие в администрации Дональда Трампа и руководство Департаментом эффективности правительства (DOGE), что привело к значительному сокращению финансирования научных исследований в США, изгнание тысяч студентов, переезду многих ученых в Европу, цензуре в темах исследований и другим ограничениям. Профессор из Оксфорда Дороти Бишоп в знак протеста даже отказалась от своего членства в обществе, пока там есть Маск.

Руководство академии пыталось уладить конфликт непублично. Президент общества сэр Пол Нерс обращался к Маску с просьбой рассмотреть возможность добровольной отставки, однако миллиардер проигнорировал это обращение.

Пока, несмотря на острую критику и внутреннее давление, Илон Маск сохраняет свое членство в Королевском обществе. Сама же организация ограничилась заявлением о намерении бороться с дезинформацией в науке.