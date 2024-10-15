Вдохновились Apple: еще один смартфон получит сенсорную кнопку камеры

Компания Oppo уже скоро представит специальную кнопку управления камерой в своих будущих смартфонах серии Find X8, вдохновившись дизайном Apple в серии iPhone 16. Новая функция под названием Quick Capture позволит пользователям быстро получать доступ к камере и управлять ею с помощью кнопки, расположенной на боковой панели устройства, что упростит процесс фотографирования.

В сети появилось короткое видео, в котором менеджер по продуктам Oppo Find демонстрирует, как работает функция Quick Capture, информирует GSM Arena.

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Как работает кнопка Quick Capture

Двойное нажатие кнопки мгновенно запускает камеру, а длительное – делает снимок. Эта функция предназначена для ситуаций, когда нажатие на экран, чтобы сделать фото, не является практичным, например, во время съемки под водой.

Демонстрация работы функции Quick Capture

И так, смартфоны Find X8 будут иметь защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, что делает их пригодными для использования в воде, как показано в демонстрационном видеоролике.

Дизайн кнопки позволяет пользователям комфортно управлять камерой как в альбомной, так и в портретной ориентации, обеспечивая универсальность в различных сценариях съемки.

Это же было уже

Интересно, что компания Oppo уже реализовала подобную функциональность в смартфоне Find X7 Ultra, используя интерфейс ColorOS 14. В этой модели двойное нажатие на кнопку громкости запускало камеру, а кнопкой можно было управлять зумом.

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Однако новая кнопка Quick Capture имеет целью предложить более совершенный и эффективный опыт, особенно в сложных условиях, когда взаимодействие с экраном может быть затруднено.