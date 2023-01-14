Первый инопланетный зонд, достигший Земли, будет слишком сложным для нашего понимания

Если внеземная цивилизация когда-нибудь решит вступить с нами в контакт, и захочет послать нам несколько зондов с сообщениями, один за другим, до нас долетит далеко не первый из отправленных. В этом убежден астрофизик Грэм Смит из Университета Калифорнии.

Учитывая огромные расстояния и темпы развития технологий, вполне вероятно, что первым к нам прибудет самый быстрый и самый совершенный из них – то есть не самый первый из отправленных.

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Если цивилизация, овладевшая космическими путешествиями, соберется послать зонды на межзвездные расстояния, первый зонд, который прибудет в точку назначения, вероятнее всего, будет не первым из отправленных, а тем, что более совершенным технологически. Этот вывод основывается на сценарии, в котором внеземная цивилизация реализует межзвездную программу, во время которой она посылает все более совершенные зонды, стартовая скорость которых во время программы увеличивается со временем.

– написал профессор Грэм Смит в журнале International Journal of Astrobiology.

По предположению Смита, гипотетические инопланетяне могут выбрать как стратегию поиска собратьев по уму посылки зондов, и эта программа будет со временем совершенствоваться. Первый зонд может вообще оказаться не межзвездным, по крайней мере, не намеренно – таким же, как наш "Вояджер", завершивший основную миссию и вышедший на грани Солнечной системы. Следующие аппараты будут быстрее и надежнее, их уже могут рассылать в другие системы целесообразно. Технологический разрыв между зондами может зависеть от различных факторов, но он будет тем больше, чем дальше этой цивилизации расположена точка назначения.

Важная дилемма

Что-то подобное уже высказывал в 2006 году ученый Эндрю Кеннеди. В своей статье он указывал, что цивилизации, зная, что их технологии будут развиваться, могут не спешить с отправкой несовершенных зондов, а подождать, пока не изобретут более продвинутые модели. Но Смит считает, что ждать – по множеству причин – инопланетяне не будут. В конце концов человечество тоже не стало бы ждать.

Автор рассмотрел два сценария технологического развития гипотетической цивилизации, линейный и экспонентный.

В первом случае, инопланетянам понадобится очень много времени (тысячи лет), чтобы создать такой зонд, который обгонит самый первый, еще летящий в сторону соседней звезды.

Во втором они достигнут той же цели гораздо быстрее, через 1200 лет после начала своей космической программы.

Правда, для нас это будет не так уж хорошо: доставшийся зонд окажется настолько технологически продвинутым, что наших знаний не хватит, чтобы разобраться в принципе его работы. Придется ждать, когда долетят другие, менее сложные.