Instagram будет размывать обнаженность в личных сообщениях, чтобы защитить подростков-пользователей

Instagram объявила о планах ввести новую функцию, направленную на защиту подростков от потенциального вреда. Социальная сеть начнет тестировать функцию, которая автоматически размывает изображения обнаженной натуры в частных сообщениях, что имеет целью уменьшить риски, связанные с вредоносным контентом.

Это решение было принято на фоне растущего беспокойства относительно влияния социальных сетей на психическое здоровье молодых пользователей, поскольку Meta подверглась критике за то, что ее платформы якобы пропагандируют аддиктивное поведение среди подростков. В ответ на это технологический гигант принимает активные меры для решения этих проблем и усиления мер безопасности для своей молодой аудитории.

Будущая функция конфиденциальности в Instagram будет использовать алгоритмы машинного обучения, развернутые локально на устройствах, для обнаружения обнаженной натуры на изображениях, которыми обмениваются через систему обмена сообщениями платформы. Примечательно, что эта функция будет активирована по умолчанию для пользователей в возрасте до 18 лет, а совершеннолетние пользователи также будут уведомлены о ее доступности.

Важным аспектом этой инициативы является ее направленность на сохранение сквозного шифрования в частных разговорах. Анализируя изображения непосредственно на устройстве пользователя, Instagram гарантирует сохранение конфиденциальности даже в зашифрованных чатах, где Meta не имеет доступа к контенту. Однако компания остается преданной повышению безопасности на всех своих платформах, и в будущем планирует ввести шифрование частной переписки в Instagram.

В дополнение к решению проблем, связанных с обнаженной натурой, Meta активно разрабатывает технологию выявления и предупреждения пользователей об аккаунтах, участвующих в схемах сексуального вымогательства. Этот проактивный подход имеет целью защитить пользователей от потенциальной эксплуатации и способствовать созданию безопасной онлайн-среды для всех пользователей Instagram.

Готовясь к запуску этих новых функций, Instagram подчеркивает, что платформа продолжает уделять первоочередное внимание безопасности и благополучию пользователей, особенно среди молодой аудитории. Используя технологии и отзывы пользователей, Meta продолжает совершенствовать свои услуги, чтобы соответствовать новым вызовам в цифровом ландшафте.