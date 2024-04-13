Це рішення було прийнято на тлі зростального занепокоєння щодо впливу соціальних мереж на психічне здоров'я молодих користувачів, оскільки Meta зазнала критики за те, що її платформи нібито пропагують адиктивну поведінку серед підлітків. У відповідь на це технологічний гігант вживає активних заходів для розв'язання цих проблем і посилення заходів безпеки для своєї молодої аудиторії.

Майбутня функція конфіденційності в Instagram використовуватиме алгоритми машинного навчання, розгорнуті локально на пристроях, для виявлення оголеної натури на зображеннях, якими обмінюються через систему обміну повідомленнями платформи. Примітно, що ця функція буде активована за замовчуванням для користувачів віком до 18 років, а повнолітні користувачі також будуть повідомлені про її доступність.

Важливим аспектом цієї ініціативи є її спрямованість на збереження наскрізного шифрування в приватних розмовах. Аналізуючи зображення безпосередньо на пристрої користувача, Instagram гарантує збереження конфіденційності навіть у зашифрованих чатах, де Meta не має доступу до контенту. Однак компанія залишається відданою підвищенню безпеки на всіх своїх платформах, і в майбутньому планує запровадити шифрування приватного листування в Instagram.

На додаток до розв'язання проблем, пов'язаних з оголеною натурою, Meta активно розробляє технологію виявлення та попередження користувачів про акаунти, які беруть участь у схемах сексуального вимагання. Цей проактивний підхід має на меті захистити користувачів від потенційної експлуатації та сприяти створенню безпечнішого онлайн-середовища для всіх користувачів Instagram.

Готуючись до запуску цих нових функцій, Instagram підкреслює, що платформа продовжує приділяти першочергову увагу безпеці та благополуччю користувачів, особливо серед молодої аудиторії. Використовуючи технології та відгуки користувачів, Meta продовжує вдосконалювати свої послуги, щоб відповідати новим викликам у цифровому ландшафті.