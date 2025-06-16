Пользователи Instagram жалуются на массовые и безосновательные блокировки аккаунтов

В последние недели в Instagram наблюдается волна жалоб от пользователей, которые сообщают о неожиданных блокировках и приостановках аккаунтов. Многие подозревают, что причина может крыться в автоматизированных системах, но официального подтверждения этому нет.

Ситуация вызывает беспокойство, ведь для некоторых платформа является источником дохода, а решить проблему из-за поддержки оказывается сложно., а прямые контакты со службой поддержки Meta найти невозможно, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Массовые баны в Instagram

По словам некоторых заблокированных пользователей, они не нарушали правил платформы или условий использования, но все равно получили бан, таких как X, появляются многочисленные сообщения об этой проблеме, а на Reddit топовые посты и целые ветви уже несколько недель посвящены в основном этому вопросу.

Один из пользователей Reddit под ником u/Dyrovicious поделился своим разочарованием, что подал несколько апелляций, загрузил свои документы, пытался связаться с Meta через все официальные каналы, но его просто игнорируют. "Кажется, что я кричу в пустоту", – говорит он.

На платформе X пользователи активно обращаются к Instagram с просьбами разрешить ситуацию или хотя бы публично прокомментировать ее. Петиция по Change.org с требованием разобраться с банами уже собрала более 4 тысяч подписей, а некоторые даже угрожают подать коллективный иск против Meta. Но компания все еще молчит.

Большие платформы часто полагаются на автоматизированные системы модерации, усиленные искусственным интеллектом или специальными алгоритмами. Иногда они допускают ошибки или же вообще полностью выходят из строя., когда такая система несправедливо блокировала пользователей. Впоследствии компания все исправляла и извинялась., где массовые баны объяснили“ внутренней ошибкой”, но не связывали ее с ИИ.

Для многих пользователей Instagram блокировка аккаунтов – это не просто неудобство, а серьезная угроза их доходам.

Пользователь Reddit с ником Paigejust отметила, что Instagram– это ее способ заработка, основная работа.

Другой пользователь, владелец тренажерного зала, добавил, что бан повлиял на его бизнес, всю работу и бренд, в которые он вложил бесчисленное количество часов.

Некоторые пользователи также рассказывают об ошибочных обвинениях в серьезных нарушениях, таких как эксплуатация детей, что может нанести значительный ущерб их репутации и карьере.

Пока Meta не сделала официального заявления по этой ситуации.