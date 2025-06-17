Ситуація викликає занепокоєння, адже для декого платформа є джерелом доходу, а вирішити проблему через підтримку виявляється складно. Звернення заблокованих авторів контенту здебільшого лишаються без відповіді, а прямі контакти зі службою підтримки Meta знайти неможливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Масові бани в Instagram

За словами деяких заблокованих користувачів, вони не порушували правил платформи чи умов використання, але все одно отримали бан. В інших соціальних мережах, таких як X, з’являються численні дописи про цю проблему, а на Reddit топові пости й цілі гілки вже кілька тижнів присвячені здебільшого цьому питанню.

Один із користувачів Reddit під ніком u/Dyrovicious поділився своїм розчаруванням. Він пише, що подав кілька апеляцій, завантажив свої документи, намагався зв’язатися з Meta через усі офіційні канали, але його просто ігнорують. "Здається, що я кричу в порожнечу", – каже він.

На платформі X користувачі активно звертаються до Instagram із проханнями вирішити ситуацію або хоча б публічно прокоментувати її. Петиція на Change.org із вимогою розібратися з банами вже зібрала понад 4 тисячі підписів, а дехто навіть погрожує подати колективний позов проти Meta. Але компанія все ще мовчить.

Великі платформи часто покладаються на автоматизовані системи модерації, посилені штучним інтелектом або спеціальними алгоритмами. Іноді вони припускаються помилок або ж узагалі повністю виходять з ладу. Ми вже маємо кілька прикладів у тому ж Instagram, коли така система несправедливо блокувала користувачів. Згодом компанія все виправляла й перепрошувала. Така ж ситуація нещодавно виникала на Pinterest, де масові бани пояснили “внутрішньою помилкою”, але не пов’язували її з ШІ.

Для багатьох користувачів Instagram блокування акаунтів — це не просто незручність, а серйозна загроза їхнім доходам.

Користувачка Reddit з ніком Paigejust зазначила, що Instagram – це її спосіб заробітку, основна робота.

Інший користувач, власник тренажерного залу, додав, що бан вплинув на його бізнес, усю роботу і бренд, в які він вклав незліченну кількість годин.

Деякі користувачі також розповідають про помилкові звинувачення у серйозних порушеннях, таких як експлуатація дітей, що може завдати значної шкоди їхній репутації та кар’єрі.

Наразі Meta не зробила офіційної заяви щодо цієї ситуації.