Серед ключових новинок – можливість обміну піснями зі Spotify у Notes, гнучке налаштування порядку вже зроблених публікацій у сітці профілю та функція прихованих дописів, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5mac.

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Спільний музичний досвід у Notes

Перш за все Instagram інтегрує Spotify у функцію Notes (круглі нотатки на екрані особистих повідомлень). Це дозволить вам ділитися піснями, які ви слухаєте прямо зараз. Ця функція утримує постійний зв'язок із вашим акаунтом у Spotify, автоматично підтягуючи назву та виконавця вашої поточної композиції. Таке динамічне відображення, що ґрунтується на вже існуючій інтеграції зі Spotify, забезпечить новий спосіб спілкування через музику, даючи вам змогу ділитися своїми настроями та відкриттями.

Зміна порядку публікацій

Однією з найбажаніших функції Instagram завжди була можливість змінювати порядок публікацій у сітці профілю. Зараз пости відображаються виключно у хронологічному порядку, а єдиним способом виділити старіший контент є закріплення.

З новою функцією про ці обмеження можна забути, адже тепер ви зможете самостійно оформити свою сітку, створюючи бажану естетику або виділяючи певний контент незалежно від дати його публікації.

Хоча розробка цієї можливості була помічена ще у 2022 році, її випуск перенесли на пізніше. Тепер Instagram готовий її впроваджувати для всіх.

Тиха публікація

Для зменшення тиску під час публікації Instagram також тестує функцію "тихого" розміщення. Вона дозволить ділитися контентом у профілі без його трансляції в стрічки всіх підписників. Ця опція ідеально підходить для тих, хто прагне розвивати свій профіль або архівувати контент без додаткового тиску через збір вподобайок.

Таким чином, якщо ви скористаєтесь цією функцією, щоб опублікувати пост, він буде видимий у вашому профілі лише якщо інший користувач самостійно зайде до вас на сторінку і побачить його, але в стрічці оновлень ніхто не зустріне ваш новий "тихий" пост.

Кому це може бути корисно

Уявіть, що ви ведете естетичний профіль, у якому формуєте стрічку за кольорами фото. Ймовірно, в такому випадку ви будете публікувати по три фотографії, схожі за відтінками чи темою. Але що, якщо ви з якоїсь причини опублікували дві фотографії замість трьох, або, наприклад, були змушені видалити одну з ранніх фотографій з тих чи інших причин? У такому разі гармонія буде порушена, а всі публікації нижче просто "з'їдуть" на одну клітинку. Вам доведеться або змиритися, або видалити ще дві публікації, щоб відновити структуру.

Тут на допомогу прийде тиха публікація. Ви завантажуєте нову фотографію, яка не потрапляє в стрічки користувачів, а потім, користуючись функцією зміни порядку публікацій, опускаєте її донизу.

Експерименти з Reels

Instagram також розширює доступність "пробних Reels" на більшу кількість користувачів. Ця функція дозволяє публікувати відео, які спочатку демонструються не всім вашим підписникам, а лише певній вузькій аудиторії у вигляді своєрідного тестового показу. Це допомагає творцям експериментувати з новими типами контенту без ризику відчуження існуючої аудиторії та зменшує невизначеність щодо потенційної ефективності. За результатами внутрішнього аналізу, 40% творців почали частіше публікувати Reels після використання цієї функції. 80% з них помітили збільшення охоплення.