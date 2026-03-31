Instagram тестирует платную подписку: что вы получите за деньги

Instagram начал тестировать новый формат подписки под названием Plus в нескольких странах. Пользователям предлагают платные функции для сторис, среди которых расширенные настройки аудитории и возможность продлить их срок действия.

Компания Meta подтвердила запуск тестирования подписки Instagram Plus в отдельных регионах. Сейчас ее заметили в Филиппины, Мексика и Япония. Стоимость зависит от страны: примерно 1 доллар на Филиппинах и около 2 долларов в Мексике и Японии. Об этом пишет GSMarena.

Что дает новая подписка Plus?

Подписка открывает доступ к дополнительным возможностям, которые расширяют функциональность сторис. В частности, пользователи могут создавать несколько аудиторий для просмотра сторис, что позволяет точнее настраивать, кто именно видит контент.

Среди других функций – детальная аналитика повторных просмотров сторис, поиск по списку зрителей и предварительный просмотр перед публикацией. Также появляется возможность продлить жизнь сторис еще на 24 часа, что фактически удваивает стандартное время их существования.

Кроме этого, пользователи могут отправлять так называемые "суперсердца" в ответ на сторис и выделять собственные публикации, чтобы сделать их более заметными.

Как отмечает Androidauthority, в странах тестирования первый месяц подписки доступен бесплатно. Пока неизвестно, расширится ли тест на другие рынки и станет ли эта функция глобальной. Также нет подтверждения, останется ли текущий набор возможностей без изменений после завершения тестирования.