Закрытие Ормузского пролива может привести к глобальному распространению опасных морских видов

Длительное скопление торговых судов на одном из важнейших морских маршрутов мира может привести к неожиданным последствиям. Исследователи полагают, что эта проблема может затронуть побережья по всей планете.

Международная группа из 24 морских ученых предупредила о риске масштабного распространения инвазивных морских организмов из-за длительного простоя коммерческих судов в Персидском заливе после закрытия Ормузского пролива. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Biological Invasions под названием "Closure of the Strait of Hormuz May Trigger a Bioinvasion Super-Spreader Event". Об этом пишет Phys.

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Почему обычный простой судов стал новой экологической угрозой?

Работу возглавили специалисты Центра экологических наук Университета Мэриленда (UMCES), а среди соавторов – исследователи из Океанографического института Вудс-Холл (WHOI) и других научных учреждений.

Ученые объясняют, что когда суда месяцами стоят без движения на якоре, их корпуса постепенно покрываются многочисленными морскими организмами. Среди них – водоросли, морские желуди, мидии и разнообразные беспозвоночные. После возобновления обычного судоходства эти организмы могут вместе с кораблями попасть в порты в других частях мира. Если новая среда окажется благоприятной, они способны закрепиться там и начать вытеснять местные виды.

Авторы исследования отмечают, что нынешняя ситуация является беспрецедентной. По их данным, одновременно в регионе простаивали более 1 500 торговых судов. Именно такая концентрация кораблей и продолжительность их пребывания без движения создают условия для так называемого "суперсобытия" по распространению инвазивных видов.

Почему инвазивные виды представляют серьезную проблему?

Одна из авторов исследования, биолог Океанографического института Вудс-Холл Кэролин Теполт, изучающая эволюцию и распространение инвазивных морских организмов, отмечает, что такие виды могут наносить значительный ущерб природным экосистемам и экономике.

"Инвазивные морские виды оказывают огромное экологическое и экономическое влияние на побережья по всему миру. После того как они закрепляются в новой среде, их чрезвычайно трудно, а зачастую и невозможно полностью уничтожить. Сбой глобального судоходства имеет множество последствий, но в то же время незаметно создал идеальные условия для распространения теплолюбивых видов в новые порты", – пояснила Кэролин Теполт.

Исследователи добавляют, что международное судоходство уже давно считается одним из главных путей распространения морских инвазивных видов. Однако масштабы нынешнего простоя судов не имеют аналогов, поэтому возникла новая глобальная проблема биологической безопасности.

Какие меры предлагают ученые?

Авторы исследования призывают судоходные компании, администрации портов, государственные регулирующие органы и природоохранные службы усилить контроль за состоянием корпусов судов.

Среди рекомендуемых мер – более эффективная очистка судов от морских организмов, расширение мониторинга в портах с повышенным риском, совершенствование прогнозирования маршрутов судов после возобновления перевозок, а также координация международных действий для быстрого реагирования на возможные случаи заноса чужеродных видов.

По мнению исследователей, своевременные профилактические меры могут помочь предотвратить распространение организмов, которые в будущем способны нанести значительный ущерб морским экосистемам и прибрежной экономике различных стран.