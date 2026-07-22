Міжнародна група з 24 морських науковців попередила про ризик масштабного поширення інвазивних морських організмів через тривалий простій комерційних суден у Перській затоці після закриття Ормузької протоки. Відповідне дослідження опубліковане в науковому журналі Biological Invasions під назвою "Closure of the Strait of Hormuz May Trigger a Bioinvasion Super-Spreader Event". Про це пише Phys.

Дивіться також Вчені попередили про нову кліматичну загрозу – океани стрімко втрачають кисень

Чому звичайний простій суден став новою екологічною загрозою?

Роботу очолили фахівці Центру екологічних наук Університету Меріленду (UMCES), а серед співавторів – дослідники з Океанографічного інституту Вудс-Гол (WHOI) та інших наукових установ.

Науковці пояснюють, що коли судна місяцями стоять без руху на якорі, їхні корпуси поступово вкриваються численними морськими організмами. Серед них – водорості, морські жолуді, мідії та різноманітні безхребетні. Після відновлення звичайного судноплавства ці організми можуть разом із кораблями потрапити до портів в інших частинах світу. Якщо нове середовище виявиться сприятливим, вони здатні закріпитися там і почати витісняти місцеві види.

Автори дослідження наголошують, що нинішня ситуація є безпрецедентною. За їхніми даними, одночасно в регіоні простоювали понад 1 500 торговельних суден. Саме така концентрація кораблів і тривалість їхнього перебування без руху створюють умови для так званої "суперподії" з поширення інвазивних видів.

Чому інвазивні види становлять серйозну проблему?

Одна з авторів дослідження, біолог Океанографічного інституту Вудс-Гол Керолін Теполт, яка вивчає еволюцію та поширення інвазивних морських організмів, зазначає, що такі види можуть завдавати значної шкоди природним екосистемам і економіці.

"Інвазивні морські види мають величезний екологічний та економічний вплив на узбережжя по всьому світу. Після того як вони закріплюються в новому середовищі, їх надзвичайно важко, а часто й неможливо повністю знищити. Порушення глобального судноплавства має багато наслідків, але водночас непомітно створило ідеальні умови для поширення теплолюбних видів до нових портів", – пояснила Керолін Теполт.

Дослідники додають, що міжнародне судноплавство вже давно вважається одним із головних шляхів поширення морських інвазивних видів. Однак масштаби нинішнього простою суден не мають аналогів, через що виникла нова глобальна проблема біологічної безпеки.

Які заходи пропонують науковці?

Автори дослідження закликають судноплавні компанії, адміністрації портів, державні регуляторні органи та природоохоронні служби посилити контроль за станом корпусів суден.

Серед рекомендованих заходів – ефективніше очищення кораблів від морських організмів, розширення моніторингу в портах із підвищеним ризиком, удосконалення прогнозування маршрутів суден після відновлення перевезень, а також координація міжнародних дій для швидкого реагування на можливі випадки занесення чужорідних видів.

На думку дослідників, своєчасні профілактичні заходи можуть допомогти запобігти поширенню організмів, які в майбутньому здатні завдати значних збитків морським екосистемам і прибережній економіці різних країн.